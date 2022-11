Produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România intră din nou în ofertă. Va fi bătaie pe ele în magazine, preţurile sunt foarte mici

Deși nu este încă Crăciunul, Lidl România a pregătit o gamă variată de produse pentru cei mici. Îți spun un secret, in fiecare an, părinții se ceartă în magazinele Lidl din cauza acestor produse. V-aduceți aminte de filmul „Goana de Crăciun”, cu Arnold Schwarzenegger? Cam așa se întâmplă, bine păstrând proporțiile. Ideea este că Lidl România aduce puține astfel de produse și toată lumea le vrea pentru că sunt prețurile mici. Așa că, hai să vedem care sunt produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România care intră din nou în ofertă. Cu siguranță va fi bătaie pe ele în magazine!

Crăciunul în noiembrie!

Mai este o lună până la Crăciun, dar asta nu înseamnă că cei mici nu se vor bucura de cadouri, care mai de care, mai spectaculoase.

Ca în fiecare an, încă din această lună, Lidl România aduce în magazinele sale o gamă variată de produse pentru cei mici, mai exact tot felul de jocuri și jucării.

La o analiză atentă a noii oferte, cu siguranță va fi bătaie pe ele în magazine. V-am făcut curioși? În cele ce urmează aflați care sunt produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România:

Care sunt produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România

Înainte de vă spune care sunt aceste produse, trebuie să reamintim faptul că produsele sunt în limita stocurilor și că se vor regăsi în toate magazinele Lidl din țară.

Acum să trecem la treabă, și să vedem care sunt produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România. Un prim produs ar fi tobele electronice, car vin la un preț de 349,00 de lei.

Mai mult ca sigur că cei mici vor fi încântați, iar tăticii cei exasperați. Dar, hei!, doar odată se găsește în oferta Lidl România setul de tobe electronice, nu?

Mergând mai departe, află că un alt produs pentru cei mici vine la un preț de 149 de lei. Este vorba de orga electronică cu 37 de clape. Dacă avem tobe, ne trebuie și o orgă nu?

Și încă ceva, ca să avem trupa completă, Lidl România oferă celor mici și un set de instrumente format din flaut și ukulele, la un preț de 99,99 lei pe bucată.

Ce era mai important am lăsat la final, și anume muzicuța. Nu se poate o trupă de mici cântăreți fără muzicuță. Așa că Lidl România vinde acest produs la 24,99 de lei bucata.

Va fi bătaie pe ele în magazine Lidl România

Acum că avem formația completă, ne mai trebuie și alte jucării, pentru relaxare, nu? Așadar, hai să vedem care sunt produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România din gama jocurilor și a jucăriilor.

Lidl România propune părinților să cumpere pentru cei mici, de la jocuri magnetice, pentru doar 59,99 de lei, și până la jucării motrice de construcție, la un preț de 34,99, și jucării de pluș, care pot fi cumpărate pentru 44,99 de lei bucata.

În această gamă de produse veți mai găsi un set de vehicule de asamblat din lemn, 2 bucăți, la un preț de 29,99 Lei, precum și alte jucării din lemn la un preț de 74,99 de lei bucata.

Dar lucrurile nu se opresc aici, însă dacă aveți timp la dispoziție, puteți consulta oferta pentru toate produsele aşteptate un an de clienţii Lidl România aici. Baftă la cumpărături!