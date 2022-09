Produse cu 90% mai ieftine în magazinele Kaufland România. Toți clienții trebuie să afle

După cum anunțau cu ceva vreme în urmă, cei de la Kaufland au luat deja o serie de măsuri pentru a preveni risipa de alimente. Acum, retailerul a lansat o cooperare cu Too Good To Go. Retailer-ul anunță aplicația de economisire a alimentelor care pune în legătură comercianții cu amănuntul și clienții. Aplicația este deja activă în magazinele sale din München, Germania. Pe plan local, conform declarațiilor lui Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland, se dezvoltă o nouă aplicație. Aceasta este menită să anunțe clienții cu privire la termenul de valabilitate redus pentru anumite produse. Conform directorului de comunicare, acestea vor fi produse cu 90% mai ieftine în magazinele Kaufland România.

Kaufland și măsurile pentru a preveni risipa de alimente

În urmă cu 19 ani, când Kaufland deschidea primul său magazin pe teritoriul României, desideratul de a preveni risipa de alimente a fost pe primul plan. De altfel, la nivelul întregului său lanț de magazine, la nivel european, a demarat ample camapnii pe această temă.

Cea mai recentă, pe tărâm german, este aplicația lansată în ccooperare cu Too Good To Go. Prin intermediul aplicației, sunt anunțate alimentele care nu mai pot fi vândute de la secțiile de fructe și legume proaspete și de la brutărie la un preț redus.

Clienții comandă și plătesc direct prin intermediul aplicației, iar apoi pot ridica produsele asamblate din magazin la intervalul orar specificat. Ceea ce se află în pungi rămâne o surpriză până la ora de ridicare.

„Vrem să producem alimente care să primească aprecierea pe care o merită. Prin colaborarea cu Too Good To Go, implicăm direct clienții. În acest fel, ei pot economisi alimente și bani în același timp”, a declarat Niksa Nekic, șef de vânzări la Kaufland Germania.

Produse cu 90% mai ieftine în magazinele Kaufland România, prin intermediul unei aplicații

Pe același principiu, aproximativ, Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland, anunță dezvoltarea unei aplicații similare. Aplicația va anunța produsele cu termene de valabilitate reduse. Conform oficialului, acestea sunt produse cu 90% mai ieftine în magazinele Kaufland România:

„În viitor mergem într-o zonă mult mai tehnică. Vorbim despre o aplicație pe care fiecare magazin poate să o folosească, adresabilitatea fiind atât spre societatea civilă, cât și spre magazinele sociale, astfel încât în fiecare zi vom pune la dispoziția acestora informații despre anumite produse care urmează să intre într-o perioadă scurtă de valabilitate.” a declarat pentru wall-street.ro Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland.

Pentru moment nu a fost dată o dată când va fi lansată aplicația propriu-ziză, dar, mai spune Valer Hancaș, va deservi un număr important de clienți ai rețelei, la nivel național.