Ce a pățit Carmen Tănase după ce a refuzat să fie turnătoare pentru Securitate, pe vremea lui Ceaușescu EXCLUSIV

Actrița Carmen Tănase a făcut mărturisiri incredibile pentru impact.ro. despre întâmplări desprinse parcă din filme, trăite în vremea comunismului. Aceasta ne-a povestit că tatăl său a stat trei ani după gratii, iar ceva ani mai târziu, pe când era elevă la liceu, ei însăși i s-a propus să fie turnătoare a securității. Cu toate acestea, actrița spune că vremurile pe care le trăim acum sunt horror și nu se compară cu cele din epoca Ceaușescu.

Retrasă la țară, după ce a vândut tot ce o lega de capitală, actrița Carmen Tănase a declarat pentru impact.ro că acesta este de fapt singurul lucru bun care i s-a putut întâmpla în acest an, care se va încheia doar peste câteva săptămâni. Aceasta a completat că vremurile horror trăite în prezent nu se compară nici măcar cu cele din epoca comunismului.

„În afara faptului că m-am mutat, ceea ce e un lucru pozitiv, a fost un an horror. Nu credeam că voi trăi în viața mea așa ceva, nici nu mi-am putut imagina. Deși am o imaginație bogată. Nu se compară cu epoca Ceaușescu. Atunci aveam o speranță, acum nu am niciuna.

Atunci aveam speranța că dacă e groasă, eram tineri și treceam mai ușor granița, mai înot, mai te trăgea unul după tine. Ajungeai undeva unde făceai două săptămâni, o lună de lagăr, dar apoi trăiai într-o lume liberă. Acum pământul e o imensă pușcărie și nu mai ai unde să te duci”, este de părere actrița.