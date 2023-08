Probleme pentru Otilia Bilionera, imediat după ce a fost cerută în căsătorie! De ce nu poate logodnicul turc să vină în România! “Este cam complicat” EXCLUSIV

Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de dragoste ca în filmele turcești. Artista a fost cerută în căsătorie de iubitul turc chiar în ziua în care au sărbătorit un an de relație. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a vorbit despre relația cu logodnicul său, dar și despre faptul că acesta nu poate veni în România. Artista ne-a spus motivul!

13 August 2022 este ziua în care Otilia și-a cunoscut iubitul! A trecut un an, iar aceasta s-a decis că Otilia este aleasa inimii sale, așadar a făcut pasul important și a cerut-o în căsătorie. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a povestit totul, cu lux de amănunte, despre momentul cererii. Mai mult decât atât, ne-a vorbit și despre relația pe care o are cu iubitul turc, dar și cu familia acestuia.

Îți dai seama de intențiile bărbatului încă de la început, dacă sunt foarte serioase sau nu. A fost drăguț că m-a cerut chiar în ziua în care am împlinit un an de când ne cunoaștem, pe 13 August. Pe 13 este și ziua mea de naștere, deci e cu noroc ziua 13. Cu noroc și nu chiar, pentru că bunica mea a murit tot pe data de 13. Evenimentele, cu bune, cu rele, au avut loc în viața mea pe data de 13. Iubitul meu nu este cel mai romantic, este mai timid, mai emotiv.

“Sunt foarte fericită, așa cum fiecare femeie ar fi fericită dacă ar fi cerută de bărbatul pe care îl iubește! Deocamdată, ne gândim dacă facem nunta, când o vom face… Trebuie stabilit. Momentan, am venit în țară pentru că am treabă, dar presupun că atunci când mă voi întoarce în Turcia, vom stabili aceste detalii. Mă așteptam să mă ceară.

Otilia se pregătește intens pentru noi proiecte. Urmează să lanseze, în curând, o piesă, iar în videoclip, ea și iubitul ei vor fi protagoniștii. Se pare că a fost ideea artistei, fapt pentru care a durat destul de mult să își convingă partenerul să facă parte din proiect.

“Am fost în Cappadocia miercuri cu el și am filmat un clip. Piesa se va numi “Cappadocia”. El va apărea în piesa mea, l-am convins. Am avut mult de furcă până să îl conving, dar până la urmă l-am convins. Noi ne înțelegem în engleză, am învățat și turcă. Acum am început să combin, jumătate turcă, jumătate engleză.”, ne-a mai spus Otilia, în exclusivitate pentru Playtech Știri.