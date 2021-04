Adrian Cristea, alias Bursucu, colegul lui Teo Trandafir de la Kanal D, a dezvăluit că de sărbătorile pascale se va afla la muncă. În ziua de Paște, Bursucu și Teo Trandafir vor avea emisie live în cadrul show-ului ‘Teo Show’. Din acest motiv, el nu va putea să ajungă în Tenerife, împreună cu familia lui.

Bursucu are o familie fericită alături de iubita lui, Andreea, și fiica lor în vârstă de 3 ani. Femeia mai are o fiică adolescentă, dintr-o relație anterioară.

Într-un interviu pentru Click!, colegul lui Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum este să locuiască departe de oamenii dragi lui. Bursucu locuiește într-un apartament în Bucureşti, iar familia lui la Constanța. Se întâlnesc cu toții la final de săptămână.

Cât despre sărbătorile pascale, Adrian Cristea a mărturisit că anul acesta este posibil să nu petreacă Paștele împreună cu familia. El a mărturisit că membrii familiei sale au luat bilete pentru Tenerife de Paște încă de anul trecut, însă el nu are cum să plece din țară. Bursucu va munci pe 2 mai, în ziua de Paște.

‘Toată familia mea are bilete, de un an de zile, și ar trebui să plece, în Tenerife. Eu nu am cum să plec, pentru că muncesc, că avem emisie live…Dar încă nu știm dacă vor pleca sau nu. Din cauza pandemiei, din păcate, planuri pe termen lung nu știu dacă poți să-ți mai faci!’, a mai adăugat Bursucu, pentru Click!

În același timp, Adrian Cristea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenera sa de viață Andreea de câțiva ani buni. Cei doi nu sunt căsătoriți. Invitat în cadrul emisiunii realizate de Andreea Mantea, Bursucu a vorbit pentru prima dată despre acest lucru.

”De ce nu am cerut-o? Am vrut să o cer acum vreo 4 ani, 4 ani și jumătate. Eram certați în perioada aia. Eram certați de vreo 2-3 luni. Știi că bărbații fac cea mai mare greșeală a vieții lor. Când se ceartă cu partenera și vor să se împace, zic așa. Mă duc și o cer. Mă pun pe genunchi și vezi filmulețele alea prin aeroport, pe la mall, îi trage cu chitara în cap. Atunci am zis gata, ca să mă împac mă duc frumos cu inelul. Am început să vorbesc cu toată lumea. Băi vreau să fac asta, uite inelul ăsta. Am dat înapoi.

M-am răzgândit când am văzut că toată lumea spune nu. Ne-am împăcat, am vorbit cu ea deschis și mi-a zis. Ai făcut foarte bine că nu m-ai cerut atunci pentru că te-aș fi refuzat. Din momentul ăla au trecut anii și niciunul dintre noi nu ne-am mai gândit la treaba asta. Eu în momentul ăsta aștept momentul potrivit în care să fac pasul acesta. Îmi trebuie ceva pentru că eu sunt mai nebun. Nu pot să mă pun într-un genunchi, la o piscină, ce face toată lumea. Trebuie să ma ia poliția, să gândesc ceva.”, a spus Bursucu în emisiunea Trăiri alături de Andreea Mantea.