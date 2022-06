Probleme pentru Anca Serea. De ce a ajuns în spital înainte de vacanță (exclusiv)

Anca Serea a ajuns pe mâna medicilor chiar înainte de vacanță! Cunoscuta prezentatoare TV are parte de clipe grele, iar fanii se îngrijorează din nou pentru sănătatea sa. Vedeta nu s-a simțit deloc bine zilele trecute, motiv pentru care a decis să ajungă la spital pentru un set complet de analize. ,,Fac tratament susținut și în prezent. M-am ales cu această afecțiune de la nașterile multiple și de la pierderile menstruale masive”, a mărturisit ea.

Anca Serea și-a îngrijorat recent fanii. Aceasta nu s-a simțit bine în ultimele zile și a hotărât să facă un set complet de analize. Vedeta urmează să plece în vacanță și vrea să fie liniștită din acest punct de vedere.

Prezentatoarea TV va pleca alături de soț și cei șase copii într-o vacanță de două săptămâni în Austria și Germania. Cei care o urmăresc de mult timp știu că ea se confruntă încă de când era tânără cu o problemă gravă de sănătate.

Mai exact, cea din urmă are o anemie severă care îi dă bătăi de cap, motiv pentru care face și un tratament. Mai mult decât atât, ea a descoperit că unii din copii o moștenesc în ceea ce privește carența de fier.

Așa sunt predispusă, și copiii la fel. Și ei au un pic de carență de fier. Eu nu mai aveam niciun fel de rezervă, era zero. Mi-a luat un an de zile să-mi revin”, a spus aceasta, pentru impact.ro.

„Acum sunt bine. Fac tratament susținut și în prezent. La genul meu de anemie, nu am cum altfel. M-am ales cu această afecțiune de la nașterile multiple și de la pierderile menstruale masive.

, Aceasta nu s-a simțit deloc bine în urmă cu puțin timp pentru că a avut tensiunea foarte mică. Vedeta le-a mărturisit fanilor că a lipsit din mediul online pentru că s-a simțit foarte obosită.

Internauții o înțeleg și speră ca tratamentul pe care îl urmează să dea rezultate, iar ea să se simtă mai bine în viitorul apropiat. Cei care o cunosc știu că bruneta este extrem de activă și chiar și așa își îndeplinește angajamentele.

„După o săptămână foarte grea în care și voi ați observat că am lipsit. Am lipsit că am fost super obosită, din păcate cu tensiunea 9”, a scris Anca Serea pe pagina sa de socializare.