Probleme pentru Amna după ce a scăpat de covid-19. Cu ce sechele a rămas, de fapt

Amna pare că nu își mai revine din perioada proastă pe care o are. După ce a trecut prin covid-19 și a fost operată din cauza unor probleme de sănătatea, ea a clacat.

Artista încearcă să fie pozitivă, însă nu îi iese întotdeauna, oricât și-ar dori să fie puternică pentru fiul ei.

După perioada grea de recuperare în ultima ooperației la fiere, Amna a început să se simtă mai bine, însă faptul că a avut covid-19 i-a afectat organismul.

Cântăreața a mărturisit că a rămas cu dureri de cap îngrozitoare și se simte din ce în ce mai slăbită. În plus, ea a slăbit enorm, trecând de la mărimea M la XS.

„Aveam niște filmări și eram foarte moleșită, nu puteam sa stau în picioare. Mi-am luat temperatura, aveam 38, am făcut teste rapide, vreo 4-5, acasă. Toate erau pozitive. Am fost la spital și testul a ieșit pozitiv și acolo.

Am avut un atac de panică inițial. Am avut toate stările: frison, durere de cap, dureri musculare, febră 4-5 zile, nu mai am gust miros de cinci zile. Este vorba de un virus agresiv”, a spus ea la momentul acela.