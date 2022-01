Probleme majore pentru Andreea Prisăcariu după ultimul meci. Ce a pățit jucătoarea de tenis FOTO

Probleme majore pentru Andreea Prisăcariu după ultimul meci. Jucătoarea supranumită „rebela tenisului românesc” a debutat în noul sezon într-un turneu ITF în Tunisia. Sportiva de 21 de ani este cunoscută pentru nenumăratele tatuaje pe care le are și pentru look-ul excentric. Și pe care le afișează pe rețele de socializare unde este o adevărată vedetă. De curând, Andreea Prisăcariu și-a etalat un alt tip de „tatuaj”, unul mai natural decât toate celelalte.

Probleme majore pentru Andreea Prisăcariu după ultimul meci. Născută în Iași, jucătoarea de tenis ocupă locul 342 WTA și are în palmares 4 titluri ITF. Dar sportiva de 21 de ani este mai degrabă cunoscută prin „performanțele” sale vizuale. Sexi, machiată și tatuată, acestea sunt „mărcile” distincte ale celei care e supranumită „rebela tenisului românesc”.

Jucătoarea se remarcă și prin numeroasele tatuaje pe care le are. Recent, ea și l-a făcut pe cel de-al 22-lea. De altfel, conform gsp.ro, unul dintre internauți a întrebat-o dacă nu crede că a devenit cunoscută mai degrabă datorită look-ului decât performanțelor din tenis.

„Bună întrebare! În primul rând, nu mă consider celebră deloc. Nu cred că numărul urmăritorilor sau al aprecierilor e relevant în viață. E mai importantă conexiunea pe care o am cu oamenii care mă susțin în carieră”, a fost răspunsul dat de Andreea Prisăcariu, care are aproape 25.000 de urmăritori pe Instagram.