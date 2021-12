Ce tatuaj și-a mai făcut Andreea Prisăcariu. Jucătoarea de tenis a ajuns la cota 22

Ce tatuaj și-a mai făcut Andreea Prisăcariu. Ocupanta locului 338 WTA, jucătoarea din Iași este supranumită „rebela tenisului românesc”. Prisăcariu este renumită prin look-ul sexi pe care-l abordează atîât pe conturile de socializare, cât și pe terenul de tenis. Ea este și cea mai tatuată jucătoare din țară. Recent, ea și-a dezvăluit noul desen făcut pe piele, cel de-al 22-lea.

Andreea Prisăcariu a realizat un incitant pictorial de Crăciun. Ea a ales să îmbrace tricoul suedezului Zlatan Ibrahimovic, starul de la AC Milan, fotbalistul ei preferat. Jucătoarea se remarcă și prin numeroasele tatuaje pe care le are. Recent, ea și l-a făcut pe cel de-al 22-lea. De altfel, conform gsp.ro, unul dintre internauți a întrebat-o dacă nu crede că a devenit cunoscută mai degrabă datorită look-ului decât performanțelor din tenis.

De-asta încerc să fiu aproape de voi, chiar dacă nu ne cunoaștem personal. Și susținerea de pe rețelele de socializare e importantă pentru sportivi. Încerc să cresc în evoluții. Îmi place să fiu la modă, sunt de acord că am un stil diferit, dar nu o fac intenționat, e ceva firesc. Trebuie să cresc în joc pentru a nu fi considerată faimoasă doar pentru cum arăt. Dar e ok, pentru că unii oameni văd ce vor ei, iar eu știu cine sunt și ce vreau, pentru ce muncesc din toată inima”, a comentat Andreea Prisăcariu, care are peste 20.000 de urmăritori pe Instagram.

„Bună întrebare! În primul rând, nu mă consider celebră deloc. Nu cred că numărul urmăritorilor sau al aprecierilor e relevant în viață. E mai importantă conexiunea pe care o am cu oamenii care mă susțin în carieră.

Andreea Prisăcariu a dezvăluit că nu și-a făcut tatuajele la întâmplare.

„Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei.

Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, explica ea, acum câteva luni, conform digisport.ro.