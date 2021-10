Probleme majore la filmările Masked Singer. Pavel Bartoș rupe tăcerea

„Masked Singer România”, sezonul 2, a revenit la PRO TV pe data de 9 septembrie 2021. Show-ul în care Horia Brenciu, Mihaela Rădulescu, Inna și Alex Bogdan ocupă rolurile de detectivi este difuzat în fiecare zi de joi, de la ora 21.30. Din tema emisiunii nu putea lipsi Pavel Bartoș, care are rolul de prezentator. Recent, celebrul actor a rupt tăcerea despre problemele majore de la filmările „Masked Singer”. Ce nu văd telespectatorii de acasă?

Primul sezon Masked Singer, cel mai secretos show de televiziune, a ținut cu sufletul la gură o întreagă țară. Începând din 9 septembrie, „Masked Singer România” a revenit cu cel de-al doilea sezon, prezentat de Pavel Bartoș. Acest sezon este mai intens, mai neașteptat, cu mult mai multe surprize și cu patru detectivi gata să descopere ce vedete își ascund identitatea sub măștile impresionante.

Primul sezon al emisiunii Masked Singer a fost prezentat de George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă Jorge, un artist de muzică celebru. Pentru sezonul 2, producătorii PRO TV au făcut o schimbare și l-au adus pe Pavel Bartoș, cu o experiență vastă în moderarea de emisiuni. Înainte ca „Masked Singer”, sezonul 2, să înceapă, celebrul actor a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare să fie surprins de vedetele care își vor ascunde identitatea.

După câteva ediții, Pavel Bartoș mărturisește cum se desfășoară filmările la „Masked Singer” și de ce sunt mult mai dificile acum. Faimosul prezentator TV rupe tăcerea.

M-am aruncat în acest show pentru distracţie, dar am descoperit că este foarte multă transpiraţie, foarte multă muncă. În prim-plan sunt vedetele din spatele măştilor, care fac un efort considerabil pentru a sta câteva ore în costume. Toate filmările sunt în funcţie de ele, de cum şi cât rezistă, şi atunci dinamica e impusă de aceste măşti. Momentele de jurizare sunt singurele în care ne lăfăim şi noi. Am realizat că filmările la „Masked Singer România“ sunt mult mai dificile decât cele de la „Vocea României“, pe care le consideram cele mai dificile, pentru că sunt multe ruperi de ritm. De fiecare dată când repornim filmarea, eu trebuie să-mi regăsesc acea dinamică pe care am lăsat-o atunci când s-a întrerupt filmarea., a precizat Bartoș pentru Clickpentrufemei.