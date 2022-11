Probleme în familia Oanei Roman. Mama vedetei, motivul discuţiilor cu Marius Elisei: „Acum îmi dau seama ce am făcut”

Probleme în familia Oanei Roman. Vedeta recunoaște că situațiile vulnerabile dintre ea și partenerul său au luat naștere în urma unor perioade în care nu a mai acordat suficient de multă atenție relației sale romantice. Fiica lui Petre Roman și Marius Elisei se confruntă cu momente dificile, la scurt timp după ce s-au reîmpăcat.

Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin numeroase provocări pe plan emoțional. Cei doi au ajuns în prag de divorț în repetate rânduri, după care bărbatul a decis să ducă procesul până la capăt. Nu a trecut mult timp de la despărțirea oficială, iar partenerii au decis să își mai acorde o șansă.

Oana Roman și bărbatul care îi este acum soț au împreună o fetiță, pe nume Izabela. Atât ea, cât și tatăl ei au trecut prin momente dificile în ultima perioadă de timp. S-a întâmplat după ce mama Oanei Roman a ajuns pe mâna medicilor, în stare destul de gravă, din cauza unei căzături.

Mioara Roman a avut nevoie de intervenție chirurgicală și luni de zile de recuperare, în urma accidentului suferit. În perioada cu pricina, fiica sa i-a fost constant alături. Vedeta și-a îndreptat toată atenția și puterea înspre mama sa, pentru a o salva, după cum a mărturisit chiar ea.

Se pare, însă, că decizia luată de Oana Roman a avut consecințe deloc de ignorat în viața de cuplu. Marius Elisei i-ar fi atras atenția partenerei sale cu privire la atitudinea pe care a abordat-o față de el. Bărbatul și-ar fi dorit ca vedeta să fie mai prezentă în cadrul relației și să se implice mai mult în viața de familie.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, fiica lui Petre Roman și-a recunoscut greșeala. Oana Roman spune că, într-adevăr, și-a neglijat atât partenerul, cât și fetița. Totul, pe fondul problemelor de sănătate ale mamei sale. Alegerea de a se concentra pe părintele său nu a fost una conștientă, spune ea.

„Au fost probleme cu mama mea. Toată lumea știe lucrul ăsta. A fost o perioadă care m-a solicitat emoțional extrem de mult. Deși m-am mai liniștit, nu pot să spun că trăiesc într-un echilibru – încă. Îmi lipsește o anumită limită pe care încă nu am reușit să o ating. O liniște emoțională, personală, dacă vrei.

Această perioadă foarte grea pentru mine i-a afectat foarte mult și pe cei din jur. Marius a avut o perioadă în care s-a simțit abandonat. Și are dreptate! Da, îmi asum. De ce? Pentru că scopul meu a fost să-mi canalizez toată energia posibilă ca să fac pentru mama niște lucruri. Am neglijat relația mea cu el, viața mea cu el, casa…

Vorbind astăzi, realizez cât de mult l-a afectat. Acum, îmi dau seama ce am făcut. El s-a schimbat un pic și nu reușeam să înțeleg de ce. Realizez că el are dreptate că s-a simțit neglijat, singur. Are dreptate că a fost doar el în relație, în ultimele luni. Încerc să repar lucrurile”, a mărturisit Oana Roman, într-o intervenție la Metropola TV.