Ce a spus Simona Halep după revenirea fantastică de la Miami. Puțină lume o credea în stare

Simona Halep a adus primele declarații după revenirea uimitoare de la Miami. Puțină lume credea că sportiva este în stare de așa ceva. Ce a spus campioana noastră despre evlouția recentă din teren?

Simona Halep, mărturii despre revenirea de la Miami

Iubita jucătoare de tenis a venit cu primele reacții imediat după ce și-a revenit din meciul cu Garcia. Aceasta a mărturisit că primele greșeli ale rivalei au făcut-o pe ea să începe să se relaxeze. Simo a învins-o pe Caroline Garcia, scor 3-6, 6-4, 6-0, calificându-se în turul 3 al turneului Premier Mandatory de la Miami.

Locul 3 WTA a condus-o pe Garcia cu 7-1 în disputele directe, dar cu toate astea spune că fiecare meci vine cu provocarea sa. Campioana noastră s-a chinuit să găsească o soluție pentru serviciul franțuzoaicei. „Ne-am întâlnit de atât de multe ori, așa că mă așteptam la un meci greu.

Servește foarte bine, foarte bine. E dificil de returnat. Serviciul meu nu a fost la cote înalte astăzi, așa că am fost constant sub presiune. În setul secund m-am relaxat puțin, am schimbat tactica și am făcut-o să se deplaseze mai mult.

Atunci a început să greșească, iar eu am căpătat încredere. Da, nu am mai jucat de la Melbourne și s-a văzut. Nu mi-am găsit ritmul, am avut și niște probleme la șold. Am venit aici să mă bucur de joc și să câștig cât mai multe meciuri”, a declarat Simona Halep, imediat după victoria cu Garcia. Constănțeanca a subliniat faptul că a avut probleme cu șoldul, dar totuși a pășit în teren cu ideea de a se bucura de joc, în speranța să câștige cât mai multe meciuri.

Halep și Garcia s-au întâlnit de șapte ori

2016, Sydney: 6-4, 2-6, 6-1 pentru Simona;

2017, Canadian Masters: 6-4, 6-2 pentru Simona;

2017, Beijing: 6-4, 7-6 (3) pentru Caroline;

2017, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Simona;

2018, Roma: 6-2, 6-3 pentru Simona;

2018, Canadian Masters: 7-5, 6-1 pentru Simona;

2019, Fed Cup: 6-7 (6), 6-3, 6-4 pentru Simona.

„Intervenția fizioterapeutului a avut efectul scontat, jocul Simonei crescând după acel moment, deși Garcia reușise să câștige primul game disputat după pauză, pentru 3-1. Au urmat trei game-uri consecutive ale Simonei Halep, care reușea astfel să preia pentru prima dată conducerea în meci. Revenirea de formă a fost confirmată de româncă și în finalul setului doi, Simona cedând un game, la 4-3, și reușind să câștige actul, 6-3”, arată digisport.ro.