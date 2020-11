Probleme grave pentru Revelionul lui Dan Negru. Ce se întâmplă cu filmările

Sunt probleme grave cu Revelionul lui Dan Negru după ce multe vedete, din cauza epidemiei de coronavirus, și-a mărit exagerat tarifele. Astfel, Dan Negru a povestit pentru IMPACT că invitat zeci de vedete, însă unele dintre acestea vor să fie plătite dublu sau triplu față de anii trecuți.

Prinicpalul vinovat este epidemia de coronavirus. Astfel, mulți invitați nu mai sunt în Capitală din cauza virusului uciagș, altora le este frică să mai participe, iar alții cer prea mulți bani, în contextul în care nu au mai încasat banii pe care îi luau în anii trecuți și vor să se scoată pe final de an.

”Ohooo, e al 21-lea meu Revelion și pare că e și cel mai greu. Am programat zilele de filmare la începutul lui decembrie, 2-3 decembrie, dar nu mai există nimic previzibil în România.

Recunosc că întâmpin și oarecare probleme cu invitații, mulți sunt plecați din București și nu s-au mai întors de când cu pandemia, alții sunt speriați, iar alții cer sume fabuloase de când showbiz-ul a înghețat și nu mai există alte surse de venit.

Dar, o să le rezolvăm, sper. O să încerc să împac toți românii, vor fi și Selly dar și Florin Piersic, și tineri și seniori, și muzică și umor, ca pentru un an pe care toți așteaptă să-l termine”, a declarat Dan Negru.

”Pentru că primesc sute de mesaje și pentru că meme-urile despre Revelionu’ cu Negru”văd că-s virale deja din octombrie, am zis că anul ăsta să vă povestesc mai multe… Cum ar fi prima decizie: împreună cu echipa de producție tv am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie: 2-3-4 decembrie, pe acolo, pe undeva”, a scris Dan Negru Pe Facebook.