Ce se întâmplă cu Revelionul lui Dan Negru? Vedeta a făcut anunțul așteptat de fani

Ce se întâmplă cu Revelionul lui Dan Negru a anunțat chiar el pe pagina personală de Facebook. Dan Negru a făcut dezvăluiri despre programul de Revelion 2020-2021. Vedeta a spus ce invitat special va avea, dar a povestit și de la Revelioanele de acum 20 de ani.

Dan Negru a dezvăluit ce se întâmplă cu programul de Revelion cu care i-a obișnuit pe români de 20 de ani în coace. Dan Negru spune că acesta va avea loc și în acest an. Astfel, Dan Negru a dezvăluit pe rețeaua de socializare că filmările pentru Revelionul de acest an acest an vor începe undeva pe 2-4 decembrie.

”Pentru că primesc sute de mesaje și pentru că meme-urile despre „Revelionu’ cu Negru” văd că-s virale deja din octombrie, am zis că anul ăsta să vă povestesc mai multe… Cum ar fi prima decizie: împreună cu echipa de producție tv am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie: 2-3-4 decembrie, pe acolo, pe undeva”, a scris Dan Negru Pe Facebook.

Programul de Revelion, filmat în epidemie de coronavirus?

Dan Negru și-a asigurat fanii că îl vor vedea și anul acesta de Revelion. Omul de televiziune a amintit, de asemenea, că filmările vor avea loc în contextul epidemiei de coronavirus, care probabil nu va dispărea până atunci.

În plus, Dan Negru a amintit și de un Revelion în care l-a avut invitat pe Gică Petrescu. Acesta din urmă l-a rugat pe prezentator să îl lase și pe el acasă. Marele Gică Petrescu a vorbit tot drumul cu Dan Negru despre nimic altceva decât despre clătite.

Gică Petrescu, invitatul lui Dan Negru în urmă cu 20 de ani

”Deci, se face! Cu toate măsurile de siguranță! Acu’ 20 de ani, după o filmare de Revelion, Gică Petrescu m-a întrebat dacă am drum pe la Universitate să-l las și pe el acasă.

Stătea pe lângă Cercul Miltar. Tot drumul am povestit despre clătite! Habar n-am cum am ajuns să vorbim despre asta dar nea Gică mi-a povestit cum Cezarina, soția lui, făcea cele mai bune clătite din București”, a mai amintiti Dan Negru pe rețeaua de socializare.

Selly intră în casele românilor de Revelion

De asemenea, Dan Negru a mai dezvăluit depre Revelionul 2020-2021 că îl va avea invitat pe nimeni altul decât pe Selly. ”Aseară l-am sunat pe Selly și am confirmat cu el zilele de filmare. Pentru ca a fost unul dintre cei despre care s-a tot vorbit anul asta, vi-l confirm ca pe unul dintre invitații mei.

Vor fi cei mai buni, ca-n toți anii ăștia. Acu’ 20 de ani, când povesteam cu nea Gică despre clătite, Selly încă nu se născuse. La multi ani, Romăniaaaaaaaaaaaaaa……. Work in progress”, a mai scris Dan Negru pe Facebook.