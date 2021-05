Probleme grave pentru Alex Velea. Cine susține că fumează iarbă în studio, de fapt VIDEO

Numele lui Alex Velea a fost pronunțat într-un context în care acesta nu a mai apărut. Fanii așteaptă acum reacția cunoscutului iubit al Antoniei. Ce legătură are solistul într-un scandal cu droguri?

Dan Manole Constantin Fulgerică este din nou în atenția presei! Cunoscutul fiul al Clejanilor a făcut un video în care a explicat în detaliu tot ce s-a întâmplat. Reacția sa a fost comentată îndelung de fani.

Acesta a ținut să vină cu partea sa de adevăr din spatele incidentului petrecut în cursul zilei de sâmbătă. Numele iubitului Antoniei și-a făcut mai apoi apariția. Fiul Clejanilor a relatat cu lux de amănunte filmul evenimentului din data de 29 mai.

Acesta a susținut că în acea zi s-a trezit, a mâncat, ulterior a plecat în jurul orelor 20:00 la studioul lui Alex Velea. Acolo a dorit să discute mai multe detalii despre o piesă care urmează să fie scoasă curând care este compusă chiar de el. După muncă, soliștii au decis să facă un grătar, iar mai apoi Fuly a susținut că de obicei în studiouri se fumează cannabis.

De asemenea, a ținut să sublinieze că NU este vorba despre studioul său, ulterior contrazicându-se că de acolo ar fi inhalat pentru că în imobilul în cauză a stat lângă oameni care ar consumat, arată declarațiile sale: „Am inhalat canabis, stând cu oameni care fumează iarbă. Am stat în preajma ‘la’ iarbă și am inhalat și automat că a ieșit la analize”

„Eu, sâmbătă, m-am trezit, am mâncat, iar seara la opt am fost la Alex Velea, prietenul meu și al familiei noastre. Am vrut să fac o piesă pentru cățelul meu, Cash. Am făcut un gratar apoi cu toți băieții de la Golden Boy, niște băieți care nu m-au scos din respect să mă ducă în altă parte. De obicei, în studiouri, NU la Alex Velea, se fumează iarbă. După petrecerea asta frumoasă pe care am dat-o la el eu am plecat cu doi băieți de la el care nu aveau niciun drog la ei. Atât ei, cât și eu nu aveam droguri la noi”

Dan Manole, fiul Clejanilor (Sursa: MOFT TV BY FULGY )