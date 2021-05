Interviu halucinant cu Fulgy de la Clejani. Ce spune despre droguri și pandemia care i-a ucis bunicul VIDEO

Fiul Vioricăi de la Clejani a vorbit, pentru prima dată, despre vicii, substanțe interzise și clipele dificile pe care le-a petrecut în perioada pandemiei de coronavirus. Fulgy a declarat cum a scăpat de dependența de droguri și care a fost salvarea sa.

Fulgy de la Clejani face ce face și ajunge, mereu, în centrul atenției. Fiul cel mic al Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani este foarte mândru de casa pe care și-a achiziționat-o, lăudându-se cu faptul că este independent de la o vârstă fragedă.

Am aer condiționat cu design modern, am proiectoare pentru filmări de platou, un fotoliu pentru citit cărți. Am psihicul și condiția fizică bune, nu sunt un slăbănog cum mă considerați voi. Am renunțat la orice viciu din viața mea. Vicii poate să însemne să bei prea multă apă pe zi, e un exces. Dacă crezi că sunt drogat, pot face test oricând. Eu nu am ajuns niciodată la INML, nu am niciun act pentru consum de droguri.

Cât privește dependența sa de substanțele interzise, într-un interviu acordat celor de la Xtra Night Show Fulgy a vorbit despre zvonurile care au circulat în presă conform cărora ar fi fost internat la un centru de dezintoxicare.

Este o știre care vehiculează că eu am fost la un centru de dezintoxicare. Adică spitalul 9, de nebuni, unde te leagă, te bagă, te drege sau ce se mai întâmplă acolo. Am fost acum 3-4 ani, când nu erau aceste zvonuri, într-un institut despre droguri, probleme psihice în Spania. Am stat o lună și jumătate acolo.

Erau cei mai mari psihiatri care se ocupă de astfel de cazuri, plus duhovnici. Am fost acolo, lângă mare, am făcut multe activități. A costat cam 80.000 de euro, așa m-am dezvoltat personal. Mă trezeam la 22 și ieșeam la casino, beam și stăteam cu femei. După școală am avut prea mulți bani pentru vârsta mea, nu voiam să muncesc și am ajuns la casino.