Probleme grave de sănătate pentru Brigitte Sfăt: ”Mă trezesc amorțită total. Se umflă tare”

Brigitte Pastramă are anumite probleme de sănătate, după ce a muncit toată vara pentru a-și pregăti noul local care se va deschide în curând. Ce a pățit, de fapt, vedeta de la Antena Stars.

Brigitte Pastramă trece printr-o perioadă delicată. Controversata brunetă se confruntă cu anumite probleme de sănătate, fiind nevoită să meargă urgent la medic.

Vedeta de televiziune a muncit lunile de vară pentru a-și pregăti localul care va fi inaugurat în curând. Soția lui Florin Pastramă își va deschide o terasă în București. Din păcate, restricțiile din pandemie au împiedicat-o pe Brigitte să-și deschidă, momentan, restaurantul.

Invitată în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Brigitte Pastramă i-a mărturisit prezentatorului Dan Capatos că de o lună de zile are dureri musculate în partea dreaptă a corpului, însă bruneta pune totul pe seama faptului că a stat foarte mult timp în curent și a depus efort fizic, lucrând la terasă.

„Mă doare toată partea dreapta, tot tot. Sper să fie de la curent, să nu fie alte probleme. Mă doare foarte rău, rău de tot, uneori noaptea mă trezesc amorțită total.

Am niște gâlme, am zis să mă duc să-mi fac un RMN, am multe, se umflă tare. Am lucrat foarte mult la terasă că nu erau puse geamurile. Mă doare de o lună și ceva, de la mijlocul coloanei”, a declarat Brigitte Pastramă la Xtra Night Show.