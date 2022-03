Probleme de sănătate pentru Selly. A ajuns la spital: „Eram deja mort”

Selly a trecut prin momente cumplite, după ce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Celebrul vlogger în vârstă de 21 de ani a ajuns, de urgență, la spital, după ce a fost infectat cu virusul COVID. Cum se simte, acum, liderul 5Gang. Își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Selly a fost diagnosticat cu temutul coronavirus și a fost nevoit să ajungă pe mâinile medicilor. Deși este vaccinat anti-COVID cu ambele doze, vloggerul și-a anunțat urmăritorii din mediul online că a fost diagnosticat pozitiv cu temutul virus.

Mai mult de atât, simptomele lui Selly nu au fost atât de ușoară, tânărul acuzând febră și frisoane, motiv pentru care cadrele medicale l-au trecut pe perfuzii, în spital.

Într-o postare pe rețelele sociale, Selly a distribuit o fotografie de pe patul de spital, în care fanii pot vedea faptul că idolul lor se odihnește, fiind hrănit intravenos, cu ajutorul perfuziilor.

Selly a povestit revoltat faptul că s-a simțit rău și a sunat la Salvare, însă ambulanța a întârziat să apară, motiv pentru care vloggerul s-a urcat la volanul mașinii personale și a condus până la spital, pentru a se trata cât mai repede.

„Am Covid-19. M-a luat o durere în gât, o dificultate la înghițire, gâtul iritat maxim și pe la 7 m-au luat niște frisoane. Stăteam cu geaca pe mine și căldura dată la maxim.

Am făcut febră 40 de grade, am sunat la Salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital, am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii, am primit un telefon.

Era Salvarea care ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă atât i-a luat să ajungă…eram deja mort, ceva rău. Sunt pozitiv, am o formă nasoală de Covid.

Eu sunt vaccinat, dar uite că s-a întâmplat fix acum când aveam multă treabă. N-am mai fost atât de distrus și atât de slăbit fizic, ca și organism… Este groaznic!”, a relatat Selly pe rețelele sociale.