Cel mai scump cadou pe care Selly l-a cumpărat pentru părinții lui. Sigur nu vei ghici pe ce a dat banii

Selly este deja extrem de cunoscut și face parte din categoria tinerilor care au reușit să atingă succesul încă din adolescență. Ce a spus idolul unei generații despre cadouri și care a fost cea mai scumpă achiziție făcută special pentru părinții săi?

Andrei Șelaru a devenit cunoscut datorită filmulețelor amuzante de pe internet, ulterior a fost lăudat după ce s-a implicat în problemele tinerilor din România. De asemenea, trupa 5 Gang pe care a format-o a făcut ravagii încă de la prima piesă și i-a adus bani mulți în buzunare.

Tânărul se bucură și acum de un succes de neimaginat și de fani de toate vârstele care îl adoră și îl urmăresc pas cu pas. El a povestit despre cum a petrecut Crăciunul. Acesta a declarat în cadrul unui show că s-a bucurat de liniștea din sânul familiei și a mâncat multe sarmale făcute de mama sa.

Deși a plecat imediat de acasă după ce și-a terminat liceul, vlogger-ul adoră să revină acolo unde a crescut pentru a simți din nou gustul copilăriei și pentru a se bucura de aceste clipe magice din preaja sărbătorilor de iarnă. Întrebat care a fost cel mai scump cadou făcut părinților săi, vedeta a mărturisit că le-a cumpărat o sticlă de băutură pentru care a scos câțiva bani din buzunar.

“E magic Crăciunul. Toată lumea vrea să facă fapte bune, oamenii sunt mai veseli, mai luminoşi. Am avut ocazia să mă văd cu cei dragi, cu rudele pe care le văd mai rar. Mama face cele mai bune sarmale, clar! Fiecare mamă are stilul ei de a face sarmalele. Mâncarea de acasă are gustul copilăriei.

Nu am ceva ce fac special de Crăciun din punct de vedere al tradiţiilor. Nu ascult Hrusca, nici Fuego! Nici când fac bradul. Nu au crescut pretenţiile de când am început să fac bani. Cel mai scump cadou pentru părinţii mei a fost o sticlă de băutură.

Nu le-am luat vacanţe pentru că e complicat cu programul, nu ştiu unde şi-ar dori să meargă… Cel mai frumos moment de Crăciun a fost când am primit doi papagali. Se întâmplă în 2016, a fost ceva magic.

Mi-i doream mult! Kiwi şi Norişori se chemau. Mă înţeleg foarte bine cu părinţii iubitei, pe 26 decembrie mergem în fiecare an la familiile amândurora”, a povestit Selly, la Vorbeşte Lumea.