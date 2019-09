Probleme de sănătate pentru Laura Cosoi! Frumoasa vedetă are dureri puternice. Ce i-au spus medicii

Laura Cosoi se confruntă cu o problemă de sănătate despre care povestește că nu i-a găsit leacul. Frumoasa vedetă a declarat că are dureri puternice. Ce i-au spus medicii?

Probleme de sănătate pentru Laura Cosoi

Laura Cosoi, care este încă identificată cu serialul ”La Bloc”, are tot ce și-a dorit la vârsta de 37 de ani. Formează un cuplu cu Cosmin Curticăpean, iar împreună au o fetiță, pe Rita, care a împlinit, recent, un an. De altfel, singurul aspect la care spune că mai are de lucrat este silueta, dorind să arate ca înainte de maternitate. Despre suplețea trupului ei, vedeta a declarat, pentru viva.ro, că nu a ținut un regim după ce a devenit mamă și nici nu a revenit la greutatea inițială, dar că acest aspect este mai puțin important, fericirea ei neconstând în asta.

„Nu am ținut nicio dietă după naștere. Nu sunt în forma de dinainte de naștere, dar eu nu m-am stresat deloc cu kilogramele. Am slăbit, dar simt cumva că trebuie să fac sport acum, dar nu m-am stresat absolut deloc, sunt kilograme normale cumulate în timpul sarcinii, corpul se transformă. E absolut firesc, câștigi altceva pe altă parte, așa că nu am simțit presiunea kilogramelor”

”Nu am depistat remediul încă”

Cât despre ce îi dă bătăi de cap, nelăsând-o să se manifeste în voie, în activitățile zilnice, se pare că este vorba despre o problemă fără soluții. Singurul lucru care nu îi dă pace este faptul că se confruntă cu o problemă de sănătate, des întâlnită, căreia nu i-a găsit leacul. Vedeta a povestit ce se întâmplă în viața ei pe pagina sa de Instagram.