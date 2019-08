Laura Cosoi a pozat fără inhibiții. Fosta iubită a lui Smiley a încins internetul FOTO

Laura Cosoi este cunoscută nu numai din serialul TV ”La bloc”, ci și pentru stilul de viață sănătos pe care l-a adoptat în urmă cu câțiva ani. Astfel, datorită acestuia, vedeta a reușit să se mențină chiar și după naștere, ziua de azi găsind-o pozând fără inhibiții.

Laura Cosoi este acum o mamă și o soție fericită, ce are o carieră de succes și o căsnicie pe care și-a dorit-o întotdeauna. Vedeta arată foarte bine, corpul său parcă netrecând peste o sarcină, lucru care se poate observa și din fotografia postată de aceasta pe Instagram.

De altfel, pentru a arăta după naștere ca la 20 de ani, Laura Cosoi a consumat numai mâncăruri ușoare, la care a adăugat și multe activități, neputând să stea numai în casă. De asemenea, vedeta este acum complet pregătită și să arate din nou lumii rețetele cu ajutorul cărora arată cum arată, reluându-și proiectele culinare.

„Am revenit la kg de dinaintea sarcinii, dar mai am de lucru la tonifiere. Recunosc că nu mai pot să mă organizez atât de bine și la sport ajung mai greu, dar nu mă plâng căci ne cam alearga antrenorul nostru personal, Rita. Cu aceste imagini vreau doar să spun că nu mi s-au părut o povară kg în plus rămase imediat dupa sarcină, pentru că sunt firesti”, a scis Laura Cosoi pe un cont de socializare.

Pe lângă faptul că acum fericirea sa este mare, primind câte un zâmbet în fiecare secundă din viața sa de la Rita, are o căsnicie frumoasă și o carieră de succes, Laura Cosoi a trecut și prin momente mai puțin bune. Mai mult, au existat clipe în care actrița refuza să doarmă din frica de a nu muri.

„Nu am dormit o noapte și o zi și când am ajuns după-amiază în București, l-am rugat pe Matei să-mi ia bagajul, să mă ajute. Și nu m-a auzit sau a plecat pur și simplu fără să-mi ia bagajul și am intrat într-un atac de panică de nedescris. Mi s-a făcut atât de rău, încât simțeam pur și simplu că, în momentul ăla, mor. Și că nu poți