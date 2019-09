Probleme de sănătate pentru Cristina Ich, în a opta lună de sarcină. Ce a pățit iubita lui Alex Pițurcă

Cristina Ich a intrat în a opta lună de sarcină și este nerăbdătoare să aducă pe lume primul copil. După ce a lipsit pentru o vreme de pe Instagram, fanii s-au îngrijorat și au întrebat-o dată este bine și dacă a născut. Vedeta le-a transmis că are unele probleme de sănătate și că vor ști că a născut în momentul în care nu va mai posta nimic pe rețelele de socializare.

Cristina Ich are probleme de sănătate, în a opta lună de sarcină

Regina Instagramului postează des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, tocmai de aceea fanii s-au îngrijorat în momentul în care vedeta a lispsit pentru puțin timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Are febră și migrene, iar medicii i-au interzis să ia medicamente, astfel că nu poate face nimic pentru a-și mai alina suferința.

„Nu am născut, staţi fătă grijă. De două zile am febră, migrenă ( am de două ori pe an şi este groaznic). Sper să-mi revin. Cel mai crunt este că nu pot să iau medicamente. Mulţumesc pentru grija voastră”, a scris Cristina Ich pe Instagram.

Vloggerița urmează să aducă pe lume un băiețel. Ea a ținut secretă sarcina până în luna a șasea. Cristina Ich are o relație cu Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă.

„Ştiţi când o să se vadă frumuseţea naturală? Când o să faceţi copii. Şi dacă copilul nu seamănă cu voi şi vă întrebaţi vai de unde o fi ieşit, de la aia operată. Mai ţineţi minte cazul acela în care ăla a dat-o în judecată pe aia că i-a ieşit copilul urât? El nu s-a prins că ea era toată operată. Mai sunt şi cazuri în care fetele erau frumuşele dar s-au desfigurat pentru că ele voiau perfecţiunea”, declara la un moment dat Cristina Ich.