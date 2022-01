Probleme de sănătate pentru Alex Bodi. Afaceristul se va opera

Alex Bodi și-a îngrijorat recent fanii. Acesta vine cu vești proaste în rândul celor care îl iubesc. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu are probleme de sănătate și urmează să se opereze. Ce s-a întâmplat cu controversatul afacerist?

Alex Bodi nu a început deloc anul cu bine. Controversatul afacerist are o problemă nebănuită de sănătate și va ajunge pe masa de operație. El a decis ca intervenția să aibă loc în străinătate. Chiar bărbatul și-a anunțat fanii că aceasta a fost amânată, dar acum nu se mai poate face acest lucru.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu nu vrea să se trateze în țară, ci în cele mai bune clinici din Londra sau din Franța. Concret, Bodi urmează să ajungă în atenția specialiștilor străini din cauza unei probleme cu varicele. Afaceristul susține că era conștient că acest pas urmează pentru că a mai repetat această intervenție în trecut din cauza faptului că sângele îi pompează prea tare în vene.

„Trebuie să plec, am o problemă. Urmează să mă operez la picioare. Am eu o chestie a mea cu varicele. E o chestie de mai demult. E de ceva timp, dar am tot amânat și acum cred că va trebui. Ori în Londra, ori în Franța, două clinici diferite.

„Eu am o problemă cu venele. Am venele prea dilatate. M-am operat acum ceva timp, iar acum trebuie din nou. Îmi pompează sângele tare în vene”, a povestit Alex Bodi, în cadrul unei emisiuni televizate.