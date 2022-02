Ce nu vrea să facă Rică Răducanu după 2 ani de pandemie: „Mi-e teamă că au murit”

Rică Răducanu este extrem de fericit la auzul veștilor că pandemia s-ar putea sfârși cât de curând și a promis că după ce această perioadă primul lucru pe care îl va face va fi să organizeze o petrecere fastuaoasă ca în vremurile bune, cu lăutari și prietenii aproape. Totuși, după acești doi ani pandemici, fostul mare portar al Rapidului recunoaște că are și anumite temeri pe care încă nu și le poate înfrunta.

Rică Raducanu a trecut prin momente de groază în acești doi ani de pandemie. Unul dintre episoadele care l-au marcat profund este cel petrecut la începutul anului trecut, când Pavilionul 5 al Spitalului „Matei Balș” din Capitală, destinat bolnavilor de Covid, a luat foc. În urma incendiului au murit nu mai puțin de 20 de oameni. Atunci, el și soția sa se aflau internați în respectiva unitate medicală, fiind și ei infectați cu Covid-19.

Fostul portar el echipei naționale știe însă cum să treacă peste momentele dificle. Rică Răducanu apelează la amintirile frumoase din perioada când era jucător activ și se gândește cu nostalgie la vremurile când pe un stadion se puteau strânge zeci, sau chiar peste 100.000 de oameni. Lucru greu de imaginat în vremurile în care trăim.

În viața mea, mi-a plăcut să stau cu lumea. Așa am avut un noroc în viață, că am jucat fotbal pe stadioane de 100.000, am prins și 180.000 la Rio, pe Maracana…Eu sunt învățat să merg dimineața la teren, după dă-i, dă-i, pe urmă plecam cu băieții la o bere și, seara, nevastă-mea îmi zicea: > Acum, în pandemie, ți-e și frică! Nu mai știi precis care e treaba. Eu am trecut prin boală, dar nu a fost chiar atât de periculos”, a declarat Rică Răducanu pentru WOWbiz.ro.