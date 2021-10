Problema uriaşă cu care se confruntă Termoenergetica. Ce au început să facă mii de bucureşteni care nu mai suportă frigul din casă

Cu ce problemă imensă se confruntă Termoenergetica? Mii de bucureșteni nu mai suportă frigul din casă și au început să găsească metode pentru a trece mai ușor peste zilele reci.

Mii de bucureșteni așteaptă să se debranșeze de la rețeaua de termoficare. Unii chiar și de jumătate de an doresc această schimbare. Termoenegetica spune în timpul acesta că nu mai face față cererilor. Peste 2.000 de dosare au fost depuse și au rămas încă nevizate.

Angajații nu mai fac față, iar bucureștenii suportă frigul. Gherghina Constanța locuiește în sectorul 2 al Capitalei și așteaptă să fie debranșată de la rețea de la începutul anului. Femeia și-a montat centrala deja în casă, dar pentru că nu a primit actele aceasta va trebui să plătească de două ori apa caldă și căldura.

„Aici este contractul de execuţie a instalaţiei termice, contract depus de pe 26 ianuarie. Prima dată am dat 2.000 de lei pentru debranşare. Am dat 100 şi ceva de milioane numai pentru a-mi pune centrală şi instalaţia.O grămadă de bani!

Chiar trebuie să aştept încă un an de zile, să se facă anul ca să mi se dea toate avizele! Am făcut instalaţia în iunie, am plătit…şi de atunci nimic, nimic, nimic. Până nu vine avizul eu sunt bună de plată la caldură la Radet. Şi colo, si colo. Şi ce consum eu pe centrala si ce dă Radetul”, povesteşte femeia, potrivit observatornews.