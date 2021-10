Problema majoră cu care se confruntă Nicole Cherry pe ultima sută de metri cu sarcina

Cu ce problemă majoră se confruntă Nicole Cherry pe ultima sută de metri cu sarcina. Artista a intrat în ultimul trimestru de sarcină, iar fetița ei ar urma să vină pe lume la începutul iernii.

Nicole Cherry a avut o sarcină fără complicații, declarându-se o femeie foarte norocoasă. Cu toate acestea, ultimul trimestru de sarcină a început să ai aducă nopți nedormite tinerei în vârstă de 22 de ani. Pe pagina sa de Instagram, artista a dezvăluit că are probleme cu somnul.

În altă ordine de idei, Nicole Cherry și iubitul sunt foarte fericiți și și-au dorit foarte mult un copil. Vedeta a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată, la o emisiune TV.

„Când i-am spus de planul meu mamei, că vreau un copil săgetător pentru că-mi place zodia mea, că eu sunt mereu norocoasă, a zis că o să râdă Dumnezeu de mine. Și culmea chiar așa va fi. După i-am zis mamei că am avut niște simptome, dureri, greață, dar nu-mi venea să cred că –mi iese totul perfect. Fix înainte să-mi fac testul, am avut niște dureri, am sunat-o pe mama și mi-a zis să aștept până dimineața.

Am comandat testul prin curier, a doua liniuță era cam ștearsă, am sunat-o pe mama și mi-a zis să o întreb pe soră-mea. Ea a rămas blocată și mi-a zis că sunt însărcinată. Eu eram fiartă să-i zic lui Florin, l-am așteptat o oră, am încercat să filmez, dar el s-a pus în afara cadrului, n-am prins nimic din reacția lui, dar a fost foarte amuzant”, a spus vedeta, la o emisiune televizată.