Nicole Cherry are planuri mari după nașterea fiicei sale. Am aflat tot ce are de gând să facă viitoarea mămică EXCLUSIV

Pentru Nicoleta Janina Ghinea, alias Nicole Cherry, finalul de an va fi cu totul și cu totul ieșit din comun. Solista de muzică reggae și pop, devenită cunoscută marelui public în urmă cu opt ani, va avea parte de câteva zile de „foc” la început de decembrie.

Mai întâi, pe 5 decembrie, chiar înainte de Sf. Nicolae, își va serba a 23-a zi de naștere. Apoi, în jur de 9 decembrie, o va aduce pe lume pe Anastasia, primul ei copil, ce o să primească un nume pe care l-a visat pe când nu știa încă sexul bebelușului.

Îndrăgita solistă spune că este foarte bucuroasă că și fiica sa va fi tot „Săgetător”, la fel ca ea.

De asemenea, cântăreața a dezvăluit că și-a dorit să devină mămică, mai ales pentru că îl are alături de ea pe Florin, bărbatul alături de care își dorește să îmbătrânească. Cei doi trăiesc clipe minunate și abia așteaptă să își strângă fiica în brațe.

„Eu, ca de obicei, am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil Săgetător.

Nu ne e teamă, poate și fiindcă suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat ea recent pentru o emisiune de televiziune.