Nicole Cherry a divulgat secretul sarcinii sale. Adela Popescu a fost uluită, nu se aștepta la așa ceva

Nicole Cherry a venit cu detalii despre sarcina sa. Vestea că cireșica showbiz-ului este însărcinată este și acum o uimire pentru cei care i-au văzut evoluția. Adela Popescu a aflat un detaliu la care nu se aștepta.

Nicole Cherry, detalii despre sarcină: cântăreața a uimit pe toată lumea

Nicole Cherry a șocat pe toată lumea cu vestea că este însărcinată. Celebra cireșică a showbiz-ului românesc are 22 de ani și urmează să devină mamă peste câteva luni. Tânăra cântăreață și-a dorit să fie o mamă tânără, iar peste foarte puțin timp se va bucura de acest statut.

Iubitul ei are 31 de ani, iar ambii au decis de comun să treacă la pasul următor în relația lor. Deși mulți i-au reproșat că este prea tânără pentru asta, Nicole crede că fiecare are parcursul său și că ea are încredere în povestea de dragoste alături de Florin.

Ce a surprins-o pe Adela Popescu a fost că sarcina solistei a fost programată în detaliu. Bruneta și-a dorit ca fiica ei să fie săgetător la fel ca ea, lucru care se va și întâmpla.

Prezentatoarea de televiziune a rămas uimită de acest lucru, mai cu seamă că nu multe mame care își propun asta și reușesc în cele din urmă. Iată că soarta a fost alături de ea, iar totul s-a petrecut conform calculelor.

„Mama mi-a zis că sunt nebună”