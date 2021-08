Problema întâmpinată de Liviu Vârciu cu filmul său: are o mare nemulțumire. Când va fi lansat la cinema EXCLUSIV

Liviu Vârciu a fost nevoit să taie mai bine de o oră de filmare și montaj din pelicula “Zăpadă, ceai și dragoste”, în care vor juca nume cunosute ale showbiz-ului autohton, precum Alina Pușcaș, Pepe, Dan Negru și Nea Marin.

Pentru Liviu Vârciu, luna care va veni va fi una extrem de încărcată în evenimente: își va lansa filmul în care și-a investit toate economiile, inclusiv banii iubitei, pe data de 8 septembrie, la Cinema Băneasa, iar nouă zile mai târziu, mai precis pe 17 septembrie, va organiza petrecerea de botez a fiului său, Liviu Matei.

Actorul a pregătit cu mare atenție debutul său ca producător de film, la care a invitat cum era și normal, toți colegii săi alături de care a jucat în pelicula “Zăpadă, ceai și dragoste”, precum și familia, care l-a susținut tot timpul.

“Am fost nevoit să amân lansarea din cauza pandemiei. E vorba despre o comedie, în care eu am rolul unui pușcăriaș. M-am ocupat de producție și am apelat apoi la unul dintre cei mai buni regizori de la noi, Cătălin Bugean. La lansare vor veni toți colegii mei, dar și familia”, ne-a declarat Liviu Vârciu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Artistul ne-a mai dezvăluit că, din distribuție, fac parte nume cunoscute ale showbiz-ului autohton, inclusiv colegi din Antena 1, precum Alina Pușcaș, Pepe, Dan Negru și Nea Marin, toți acceptând să joace gratis, fără a fi remunerați.

Actorul nu ne-a ascuns însă faptul că are și o mică nemulțumire.

”Întrucît va rula în cinematograf, a trebuit ca filmul să aibă maxim o oră și 45 de minute. Iar noi filmasem cam două ore jumate. Deci a trebuit să tai aproape o oră din el”, a mai spus acesta pentru Playtech.ro.

Actorul se gândește însă să valorifice și acea oră filmată în plus, în care a investit, la fel ca și colegii săi, timp și ceva ore de muncă. Se gândește chiar și la un serial în care să poată rula tot filmul.

Pentru lansarea comediei, Liviu Vârciu a cheltuit o avere, el investindu-și practic toate economiile. Și Anda Călin, iubita lui, l-a ajutat, pe plan financiar, din vânzarea apartamentului. Costurile producției se ridică la câteva sute de mii de euro, dar Liviu este convins că filmul se va bucura de succes și că-și va recupera măcar o parte din investiție.

După lansarea filmului, Liviu și Anda, partenera sa, vor organiza petrecerea de botez a juniorului Liviu Matei.

”Va fi pe data de 17 septembrie. Anul trecut, când l-am botezat, nu am putut să facem și petrecerea”, ne-a spus acesta. ”Matei are un an și aproape trei luni și vom organiza o petrecere cu mulți invitați. Sperăm să putem petrece și că nu vor fi din nou restricții”, a spus, la rându-i, și mama băiețelului.