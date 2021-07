Ce emisiune vor prezenta Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu la Antena1. Au început deja filmările

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se pregătesc să dea startul unui show de toamnă spectaculos. Cei doi prezentatori de televiziune și-au pus toată energia în noul proiect de la Antena 1. Ce detalii sunt cunoscute despre noua emisiune și care sunt mărturiile de moment ale celor care îl vor dirija?

Noua emisiune la Antena 1: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu sunt prezentatorii

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu revin în formula iubită de toți! Aceștia urmează să dirijeze un nou proiect ce se crede a fi de un mare succes, mai ales cu cei doi prezentatori la cârmă.

Aceștia au început filmările pentru ‘Prețul cel bun’, un quiz show care va ajunge pe micile ecrane în toamna aceasta, la Antena 1. Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune de divertisment tip concurs în care participanții concurează pentru a câștiga premii în bani și produse doar aproximând sau ghicind prețul unor produse prezentate.

Liviu a mărturisit că se va distra pe cinste în noua emisiune, mai cu seamă că îl are alături de bunul său prieten cu care are o chimie ce nu poate fi discutată. De asemenea, vedeta se bucură pentru că poate aduce o veste bună oamenilor și consideră că deja se vede un interes enorm în rândul celor prezenți în platou.

Ce au mărturisit prezentatorii?

‘Filmăm chiar acum pentru Prețul cel bun, un format original, clasic, dar foarte frumos. E o emisiune în care oamenii câștigă și sunt tot mai rare genul acesta de show-uri, în care toți concurenții au o șansă la premiu. Mă bucur că sunt alături de Liviu, avem o chimie foarte bună, ne știm foarte bine, ne înțelegem din priviri. Când suntem împreună, atmosfera este garantată, hazul este garantat! Mă bucur că fac parte din acest proiect și sunt convins că și cei de acasă se vor bucura alături de noi. Cred eu că cel mai important lucru este că îi vom face pe oameni să câștige și îi vom ajuta să fie fericiți. Văd un interes mare în jurul acestui show, deja ne-au trecut pragul oameni din toată țara, care au venit până aici să se joace, să câștige și să trăiască niște momente frumoase’

Andrei Ștefănescu (Sursa: comunicat Antena 1)

Acest format a fost realizat aproape pe tot mapamondul în ultimii 50 de ani, iar în tot acest timp s-a bucurat de un real succes. ‘Prețul cel bun’ va fi prezent pe micile ecrane din toamnă, la Antena 1.