Problema de sănătate cu care a rămas Florin Busuioc după infarct. Ce i-a spus lui Cătălin Măruță

Florin Busuioc a trecut prin clipe teribile în anul 2018, când a suferit un infarct miocardic la Craiova după un spectacol. Acesta i-a spus unui coleg că îi este rău, iar mai apoi s-a prăbușit la podea. Actorul a povestit recent că a rămas cu o problemă de sănătate după cele petrecute. Majoritatea fanilor au văzut acest lucru imediat după revenirea sa pe micile ecrane. Despre ce este vorba? ,,Nu am ce să fac! Nu am cum să rezolv”, a mărturisit omul de televiziune.

Florin Busuioc a trecut printr-o mare cumpănă în noiembrie 2018. Acesta a suferit un infarct miocardic la Craiova. Bărbatul a susținut că fumatul excesiv și oboseala și-au spus cuvântul. Actorul a speriat o lume întreagă atunci, mai cu seamă după ce a ajuns pe masa de operație.

Prezentatorul rubricii meteo a mărturisit că a făcut imediat schimbări drastice în viața sa. Acesta a renunțat la fumat și are grijă la dieta alimentară. Din păcate, în urma celor petrecute a rămas cu o ,,jenă”.

Mai exact, omul de televiziune tușește destul de des din cauza anilor în care a fumat extrem de mult. Cu toate astea, medicii i-au spus că durează 7-8 ani până ce se va reface complet. Cel din urmă se resimte chiar la primele ore ale dimineții, moment în care prezintă vremea românilor de peste tot din țară.

,,După infarct am rămas cu o jenă, am o mică chestie (n.r. tuse) care mă deranjează. Am fumat îngrozitor de mult și am înțeles că durează 7-8 ani până se curăță ,hornul’. Nu au trecut decât patru ani acum. Dimineața când spun vremea am această mică problemă. Nu am ce să fac! Nu am cum să rezolv această poveste”, a mărturisit acesta în cadrul emisiunii ,,La Măruță”.