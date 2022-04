Câte pachete de țigări fuma Florin Busuioc în fiecare zi, înainte să facă infarct. Dezvăluirile șocante în fața lui Măruță

Florin Busuioc a venit azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a dezvăluit cum va fi vremea de 1 Mai, dar a făcut și dezvăluiri despre viciul cu care s-a confruntat și care i-a cauzat grave probleme de sănătate, și anume, fumatul. Busu a renunțat definitiv la țigări în urmă cu patru ani, de când a suferit un infarct.

Florin Busuioc a vorbit despre viciul pe care l-a avut mulți ani și la care a renunțat după problemele de sănătate care i-au pus viața în pericol. Întrebat dacă „ a fost șprițar” sau „băutor”, Florin Busuioc a mărturisit că nu i-a plăcut niciodată să consume alcool, însă viciul pe care l-a avut mulți ani a fost fumatul.

„Nu am fost niciodată șprițar sau băutor. Tata a fost. Tata a băut atât de mult, încât eu mi-am dat seama că nu trebuie să fac asta. Nu era violent, dar nu mi-a plăcut să îl văd așa… abțiguit.

Am fost dependent de țigări, țigările m-au dus la infarct, și oboseala, dar cred că ele au fost motivul principal. Îi sfătuiesc pe toți să se lase sau să nu se apuce de fumat. Trei pachete pe zi de țigări fumam, din cele mai tari de pe piață. Eram numai cu țigara în gură. Am făcut infarct, după care nu am mai fumat. De patru ani nu mai fumez, de când am făcut infarctul”, a povestit Busu în emisiunea La Măruță.