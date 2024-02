Problema de sănătate care a scos-o pe Roxana Nemeș de la Survivor All Stars: “De la acea căzătură” VIDEO EXCLUSIV

Roxana Nemeș a rezistat la Survivor All Stars o lună de zile, fiind nevoită să iasă din competiție pe motive medicale la începutul lunii februarie. Anunțul a fost făcut în consiliu de Daniel Pavel, care nu a intrat în detalii despre problema de sănătate a Faimoasei. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fosta concurentă ne-a povestit ce s-a întâmplat de fapt în Republica Dominicană, problema ei de sănătate neavând nicio legătură cu endometrioza, așa cum s-a crezut.

Roxana Nemeș: “Mi-aș fi dorit să merg la duel, să plec jucând practic”

Roxana Nemeș a făcut tratament cu antibiotic și a respectat indicațiile medicului, fiind în prezent sănătoasă tun, după cum ne-a măsrturisit. Vedeta a fost prezentă marți seara la un show Haute Coiffure de amploare, semnat Raphael Perrier, în cadrul căruia au fost prezentate cele mai noi trenduri în tunsoare, colorare și hairstyling. Cu această ocazie ne-a spus cum a fost pentru ea cea de-a doua experiență Survivor (Pro TV)și ne-a vorbit despre problemele de sănătate ivite în Republica Dominicană și rezolvate între timp.

Bine ai revenit, Roxana. Cum a fost experiența Survivor All Stars pentru tine?

O experiență pe care nu o voi uita niciodată, a doua oară în viață am trăit-o. O experiență frumoasă care merită trăită și măcar o săptămână. Te întorci alt om de acolo, oricât de optimist ai fi ca om, oricât de mult te-ai bucura de tot ce ai, când te întorci de acolo nici nu îți poți închipui cât de mult te poți bucura de toate lucrurile simple, cum ar fi: mâncarea, cafeaua de dimineață, de familie nu mai vorbesc.

Ce a fost diferit acum față de prima oară?

A fost mult mai greu. Cumva ne așteptam, știam unde ne ducem, știam ce ne așteaptă, pentru că am mai fost o dată. Dar a fost mult mai greu. Cred că tocmai la asta se gândeau și oamenii din producție: ei știu cu siguranță cu ce se mănâncă, ia să facem noi un pic să fie mai greu, pentru că asta ni s-a și spus. Este All stars, sunteți aici cei mai puternici fizic, psihic și trebuie să rezistați la greu.

A fost frustrant pentru tine să ieși din concurs din cauza problemelor de sănătate și nu în urma unui duel?

Sincer, mi-aș fi dorit să joc pentru că despre asta era concursul. Am demonstrat că pot la acele dueluri, chiar dacă nu aduceam eu puncte pe trasee, la dueluri nu știu ce făceam, cum făceam, Bunuțul de sus mă ajuta în momentul acela și câștigam. Sincer, mi-aș fi dorit indiferent că pierdem de data asta, mi-aș fi dorit să merg la duel, să plec jucând practic. Din păcate, din nou am ieșit pe caz medical, ca prima dată.

Roxana Nemeș: “Mi s-a spus că am avut un chist de care eu nu știam”

Poți să ne spui ce s-a întâmplat?

Chiar mă bucur că mă întrebi asta, pentru că am văzut foarte mult că s-a scris despre asta și foarte multă lume se întreba și la mine pe instagram și pe tiktok că este vorba de endometrioză. Nu este vorba de endometrioză. Endometrioza am avut-o acum 3 ani, am și vorbit despre subiectul acesta după ce m-am operat. Sunt bine din punctul acesta de vedere.

În schimb, din cauza unei lovituri, am avut o căzătură destul de urâtă în timpul competiției la un joc, care, de altfel, nu a fost deloc greu, dar m-am grăbit, am vrut să aduc acel punct și am căzut destul de urât. După vreo două săptămâni, eu jucând în această perioadă, intrând pe traseu, mă durea inghinal, la mușchiul inghinal, dar asta a fost, am zis: adrenalina aia, nu simți, și dacă trebuie, joc. Și după vreo două săptămâni am fost la un control unde mi s-a spus că am avut un chist de care eu nu știam. Între timp, nu știu, vezi și schimbările astea hormonale care se întâmplă la Survivor au dus la un chist care s-a și spart între timp de la acea căzătură.

Automat mi s-a spus: trebuie să ieși din competiție, nu mai ai voie efort, nu mai ai voie să trăiești în condițiile alea, trebuie să mănânci pentru că trebuie să iei antibiotic, deci nu am mai avut ce să zic. Sincer, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ieșit la timp, pentru că am ieșit în momentul în care nu am avut mari probleme, adică mi-au depistat treaba asta, am luat un tratament cu antibiotic și nu am mai avut nicio problemă.

Roxana Nemeș: “Am fost și la doctorii mei în țară, sunt foarte bine”

Acum ești în afara oricărui pericol.

Acum da, am fost și la doctorii mei în țară, sunt foarte bine, nu am nicio problemă de sănătate. Nu este vorba de endometrioză, să se înțeleagă! Nu, sunt sănătoasă tun, din păcate a fost problema asta din cauza acelei căzături care a fost în Survivor. Și din punctul ăsta de vedere e destul de greu pentru noi, femeile, într-o astfel de competiție, pentru că corpul chit că se adaptează și ești puternic fizic, psihic, te cam dai peste cap hormonal.

Cum este perioada asta pentru tine?

Abia așteptam să ajung acasă. Mă bucur că am stat o lună, a fost drăguț, am fost și la All Stars, mă simt foarte mândră și onorată că am participat, abia așteptam să ajung în familie acasă. Este superb.

