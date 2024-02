Roxana Nemeș a fost desființată după eliminarea de la Survivor. A ieșit scandal la emisiunea lui Măruță: „Nu ești bună de nimic, de ce să te mai duci?”

Roxana Nemeș a rezistat doar o lună în competiția Survivor All Stars. Solista a fost nevoită să părăsească show-ul din Republica Dominicană din cauza problemelor de sănătate. Întoarsă în țară, vedeta a participat la emisiunea La Mărută, însă acolo a avut parte de momente nu tocmai plăcute pentru ea. Ce s-a întâmplat?

În ediția de joi, 8 februarie, a emisiunii Survivor All Stars, Roxana Nemeș a fost eliminată. Concurenta din echipa Faimoșilor se confruntă cu anumite probleme de sănătate, așa că medicii din junglă au decis că artista ar fi mai bine să meargă acasă. După ce a ajuns în România, blondina a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Blondina a oferit detalii despre experiența din Republica Dominicană.

În schimb, Cristi Mitrea nu a menajat-o deloc pe aceasta și a umilit-o în ultimul hal. Acesta i-a spus, în direct, la tv, că nu este bună de nimic. Mai mult, el a precizat că a fost cea mai slabă pe teren, dintre toate concurentele de la Survivor All Stars.

„Eu mă bucur că a zâmbit mai devreme și a spus că am vorbit despre ea, că eu nu am spus nimic de bine și nici nu am ce să spun de bine, dar dacă pe ea o încântă… îmi dau seama că e arogantă. Din punctul meu de vedere, e cea mai slabă prezență feminină la un concurs de genul acesta. Nu am înțeles de ce ocolim subiectul cu partea sportivă, nu avem acuratețe, viteză, țintă.

Nu simțim probele de niciun fel. Adică, nu am adus niciun beneficiu nici echipei, nici jocului. Nu înțeleg de ce mergem la un concurs All Stars, dacă nu putem ajuta cu nimic, dimpotrivă, încurcăm și mai suntem și ironici. Nu crezi că mai bine era altcineva în locul tău, care aducea beneficii echipei? Te duci bolnavă, accidentată”, a declarat Cristi Mitrea la adresa Roxanei Nemeș.