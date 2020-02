Problema cu care s-a confruntat Oana Turcu. A fost drama celor mai frumoși ani din viața ei

Celebra vedetă Antena Star, Oana Turcu după ce a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să slăbească peste 10 kilograme, în aproximativ trei luni, acum a decis să facă mărturisiri despre o anume perioadă din viața ei.

Într-un articol, publicat pe blogul personal, Oana Turcu povestește de un anume episod, dramatic, din viața ei de tânără adolescentă, recunoscând ”ca mine sunt sute de mii de fete care se privesc acum în oglindă și plâng pentru rănile chipului lor.” În materialul publicat Oana Turcu și-aduce aminte de perioada copilăriei și a adolescenței, perioadă în care s-a luptat cu acneea și cu problemele ce apar după apariția acesteia.

Multă, dureroasă, imposibil de rezolvat la cosmetică. Am luat medicamente… fără succes. Am auzit de la un specialist că dacă iau anumite anticoncepţionale, se va regla organismul. A fost mai rău! Mă învăţasem să port părul pieptănat spre fată, pentru că, deşi mergeam oriunde cu fondul de ten aplicat, plus machiaj, îmi imaginam că oamenii îmi văd numai imperfecţiunile. Ajunsesem să dorm cu fond de ten pe chip, pentru a îmi ascunde durerea de a fi marcată pe chip.”, scrie Oana Turcu .

Dar, totul s-a rezolvat, în timp, dar și cu ajutorul unor specialiști care au îndrumat-o pe drumul cel bun.

”Credeam că nu voi fi niciodată frumoasă. Atunci, s-a întâmplat minunea… Cineva mi-a povestit de un tratament. Nu există în România. Ce mai aveam de pierdut? L-am căutat şi l-am găsit în Italia. Am început şi, când am văzut că tenul meu devine, din gras, mixt, şi că acneea dispare, mi-e foarte greu să vă spun câtă fericire am simţit!!!! Şi acum îmi vine să plâng… În câteva luni, am putut zâmbi lumii, fără să-mi mai ascund faţa!! Am rămas cu amintiri de neşters… De atunci, a mă aşeza pe un pat de cosmetică e un coşmar. Nu o pot face! E adevărat, nu mai am nevoie. Dacă cineva străin încearcă să-mi atingă fata, sar ca arsă. Durerea revine. Acum sunt însă fericită… şi îl pot lăsa pe Cristi să mă sărute pe obraji de câte ori doreşte. Am scăpat…”, a mai scris vedeta Antena Stars.