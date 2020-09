Pro TV primește cea mai grea lovitură. Vestea de ultimă oră: ce întâmplă și cu o vedetă a postului

E panică în televiziunea din Pache Protopopescu. Filmările pentru serialul ”Vlad”, unul dintre cele mai îndrăgite seriale, au fost sistate din cauza unor suspiciuni de coronavirus.

Pro TV primește cea mai grea lovitură

Astfel, printre cei care ar fi fost depistați pozitiv s-ar număra și actorul principal din ”Vlad”. Conform cancan.ro, filmările noului sezon al serialului ”Vlad” au fost sistate, după ce, în echipa de fimare ar fi fost descoperite mai multe persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit surselor Cancan, printre cei depistați pozitiv cu coronavirus s-ar afla și Adrian Nartea, actorul pricipal al serialului, cel care îl interpretează pe Vlad. El ar fi primit vestea șocantă după ce producătorii au decis ca toți actorii, dar și exhipa de filmare, să fie testați pentru noul coronavirus. La scurt timp după primirea rezultatelor s-ar fi luat decizia ca filmările noului sezon ”Vlad” să fie oprite.

De altfel, în urmă cu câteva zile, o altă vedetă de la Pro Tv a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii ”Visuri la cheie”.

Și Dragoș Bucur a fpst infectat cu coronavirus

„Am făcut o formă ușoară a bolii, ca o gripă. Acum sunt împreună cu familia și ne simțim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor să fie bune și evident că aștept reluarea filmărilor la Visuri la Cheie. A fost un sezon plin de emoție și mi-aș fi dorit evident să nu fie necesară această întrerupere, dar sunt convins că vom trece extrem de repede și peste această situație”, a declarat Dragoș Bucur, pentru Protv.ro.

Menționăm că Adrian Nartea a intrat în atenția publicului larg prin apariția în serialul „Vlad”, acolo unde interpretează rolul principal. Are acum o mulțime de admiratoare și a cucerit multe inimi, dar înainte de a deveni actor voia să se facă profesor de sport. Adrian Nartea a început trei facultăți, până și-a descoperit adevărata vocație. Actorul este însă licențiat în sport, iar debutul în lumea showbiz-ului și l-a făcut ca model.

Pe când se afla în ultimul an de liceu, Nartea a fost selectat de Catinca Roman pentru o prezentare de modă, în urma căreia a fost propulsat în reclame, seriale TV și filme. Așa și-a început drumul spre actorie. Cu toate că a descoperit că este extrem de pasionat de acest domeniu, nu a putut să îl studieze în mod oficial, dar asta nu l-a oprit.

„Eu tot timpul am vrut să dau la UNATC, nu am mai putut, ar fi fost a patra facultate pe care o începeam. Am început trei, am terminat una. Am început Educație fizică și sport la Brașov, facultate pe care am și terminat-o. La bază sunt profesor de educație fizică și sport. În paralel, am făcut doi ani de psihopedagogie, am lăsat-o baltă, după care am venit la București, am început să lucrez și în paralel am făcut dreptul, pe care l-am lăsat baltă”, a mai declarat Adrian Nartea, pentru o publicație din România.