”PRO TV nu e al lui Andi Moisescu!” Reacția lui Mihai Bobonete, după ce i-a luat locul prezentatorului

Din 3 februarie, a revenit pe miculecran show-ul curiozităților. Pe Bune?! cu un alt moderator, dar nu și voia bună. Platoul de filmare a fost plin de râsete, mai ales că noua formulă îi are în prim-plan pe cei trei buni prieteni: Mihai Bobonete, Costi Diță și Cosmin Natanticu.

Devenită lider de audiență pe segmentul orar de difuzare a emisiunii, noua formulă, cu Mihai Bobonete prezentator, emisiunea a prins, din ce în ce mai mult, la publicul Pro TV. Mihai Bobonete a preluat ștafeta de la Andi Moisescu și, după reacțiile fanilor, se pare că o face bine, dar, inevitabil, au existat și persoane care nu au fost de acord cu noua formulă,bamai mult de-atât, chiar au criticat decizia de a-l aduce pe Bobonete la cârma show-lui.

Astfel că vedeta, nevoită să dea explicații, a postat un material pe rețelele de socializare în care explică decizia lui de a prelua show-ul și nu numai.

Bobonete a continuat în maniera-i comică să le explice celor care l-au criticat, cum a ajuns să prezinte, în locul lui Andi Moisescu, emisiunea, și de ce.

”Dragilor, Andi nu mi-a predat mie prezentarea acestui format că nici ProTv-ul nu e al lui și nici al meu și nici nu va fi, așa s-au întâmplat lucrurile. El a renunțat la format, din motive destul de clare și fiind o decizie multilaterală în Pro s-a căutat prezentator nou. Eu am fost la casting și am luat această proba după ce realizatorii emisiunii m-au considerat potrivit în postura de prezentator. Nu am schimbat formatul cu nimic, nu am venit cu umor vulgar sau cabotin așa cum mă acuză întreg autobuzul de 15 comentatori, am încercat să păstrez direcția emisiunii, să respect bucățile de partitura ale colegilor și prietenilor mei Cosmin și Costi și pe de altă parte, am încercat să nu-mi atrag antipatii degeaba.”, a mai scris prezentatorul.