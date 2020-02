Anunț important pentru Mihai Bobonete, după ce s-a relansat la PRO TV cu emisiunea Pe Bune

Schimb de planuri pentru Mihai Bobonete? Ce anunț important a primit celebrul comediant și care a fost impactul după prima ediție? Primele echipe care au luat parte la primul joc s-au distrat pe cinste.

Aseară, 3 februarie, a avut loc prima ediție a show-ului curiozităților. Pe Bune?! și-a schimbat moderatorul, dar nu și voia bună. Platoul de filmare a fost plin de râsete, mai ales că noua formulă îi are în prim-plan pe cei trei buni prieteni: Mihai Bobonete, Costi Diță și Cosmin Natanticu.

Cei din urmă sunt căpitanii echipelor care participă, alături de public, la cele mai palpitante curiozități din toată lumea. Colegele lor din seara în cauză, care s-au înhămat în primul joc, au fost Adela Popescu și Ana Morodan. Blondinele le-au fost când de mare ajutor…când niște coechipiere „pe cinste” la primele hopuri, ajutându-se mai mult de răspunsul publicului. Vestea bună pentru celebul comediant a fost că Pe Bune?! a reușit încă de pe acum să fie lider de audiență pe toate categoriile de public.

„Mi s-a părut foarte simpatic aseară, din trei motive. În primul rând, deși am avut wardrobe malfunction, totuși m-am încadrat superb în decor. În al doilea rând, m-am distrat maxim cu Natanticu, în al treilea rând, mi-a plăcut foarte mult de Bobonete și… am chiar și cel de-al patrulea motiv: și după hialuronic și botox, încă mai am mimică!”

Ana Morodan

„Trebuie să vă spun că am urmărit emisiunea împreună cu soțul meu, care mi-a spus că a fost foarte mândru de mine și am arătat exact ca Scufița Roșie și ciuperca otrăvitoare, eu fiind ciupercuța. Ne-am distrat foarte tare la filmări si acesta este un barometru perfect!”

Adela Popescu