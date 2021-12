Adevărul despre plecarea lui Florin Piersic în Dubai, cu Dan Negru. De ce a fost singur, de fapt (exclusiv)

Florin Piersic, maestrul teatrului și al cinematografiei românești, a petrecut ca un burlac la vârsta de 85 de ani în luxosul Dubai, soția acestuia refuzând să-l însoțească. Care este motivul pentru care partenera actorului a rămas acasă și cum s-a distrat vedeta alături de Dan Negru, celebrul prezentator de la Antena 1, aflați în rândurile de mai jos.

Pe Florin Piersic și Dan Negru îi leagă o frumoasă prietenie, cei doi fiindu-și alături și în cele mai grele momente, nu doar pe micul ecran. Celebrul actor și regele audiențelor au un proiect împreună, acesta incluzând și excursia în Dubai. În fotografiile din vacanță nu apare însă Anna, soția actorului. Partenera de viața a lui Florin Piersic s-a răzgândit chiar cu puțin timp înainte de plecarea în marea aventură, cu toate că avea biletul de avion în buzunar.

Prezentatorul de la Antena 1 a postat pe rețelele sociale numeroase filmulețe și fotografii din vacanța petrecută alături de tovarășul său, cei doi îmbinând utilul cu plăcutul. Vedetele au tras tare pentru programul de Crăciun de la Antena 3, care a înregistrat audiențe uriașe, distrându-se ca doi burlaci în pauzele dintre fimări.

Aceștia s-au bălăcit, au făcut concurs de înot, însă miza a fost infimă – câțiva bănuți. Ulterior, Florin Piersic și Dan Negru au dat iama în luxoasele magazine din mall-uri, pline ochi de turiști din întreaga lume.

Am pierdut vreo 50 de lei. Am pus un pariu cu puștiul ăsta că-l bat la 100 m liber, cursa de înot. El, Piersic, la 85 de ani. Am fost pe aproape, dar tot m-a luat cu vreo jumătate de metru“, a povestit Dan Negru despre amuzanta competiție.