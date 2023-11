Prinţul Harry, prima declaraţie după victoria în instanţă cu presa britanică. Fiul Regelui Charles a pornit un adevărat război: ”Suntem încântaţi”

Ultimii ani au adus un adevărat război, acuzații și calomniere din partea tabloidelor britanice, toate îndreptate împotriva fiului cel mic al Regelui Charles. Dar, lucrurile au luat un alt traseu. Acum Prinţul Harry a avut prima declaraţie după victoria în instanţă cu presa britanică.

După ani de zile în care tabloidele britanice au scris despre cuplul Harry Meghan, multe din informații parvenind pe alte căi, altele decât cele oficiale, Prințul Harry a rupt tăcerea după ce a primit undă verde pentru a-și continua procesul împotriva publicației Daily Mail.

Ducele de Sussex, conform avocațiilor, este încântat de decizia judecătorului de la Înalta Curte de Justiție, care a decis că plângerile lor împotriva editorului Daily Mail pot fi judecate.

Într-o declarație, publicată de firma de avocatură Hamlins, aceștia au declarat:

”Suntem încântați de decizia de astăzi, care permite ca plângerile noastre cu privire la activități criminale grave și încălcări grave ale vieții private de către titlurile din Mail să meargă la proces.

Înalta Curte a respins fără dificultate încercarea Associated Newspapers, editorul The Daily Mail, The Mail on Sunday și Mail Online, de a respinge aceste cauze.

Într-adevăr, judecătorul a constatat că fiecare dintre cererile noastre avea o perspectivă reală de a demonstra că a existat o ascundere a unor acte ilegale de către titlurile Mail și că acest lucru nu ar fi putut fi descoperit decât recent. Cererile noastre pot acum să fie judecate.”