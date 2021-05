Prin ce trece Ramona Olaru de la Neatza din cauza emisiunii: ‘O să mor o babă cu pisici’

Diminețile noastre fără glumele dintre matinalii de la Neatza cu Răzva și Dani și Ramona ar fi mult mai triste, cu siguranță. Celebra blondină a avut parte de un moment de sinceritate maximă la Antena 1. Ne fac zilele mai bune, atunci când ne bem cafeaua de dimineață alături de ei. Care este cea mai mare frică a Ramonei Olaru. ‘O să mor o babă cu pisici’

Patru ore pe zi, cinci zile din săptămână, Răzvan Simion, Dani Oțil, Ramona Olaru și Florin Ristei ne aduc zâmbetele pe față la Neatza. Cu toate acestea, programul matinalilor este unul destul de solicitant.

Propria Ramona a fost cea care „s-a dat de gol”, în direct, la televizor. Simpatica blondină ne-a încântat cu veselia ei debordantă și zâmbetul nelipsit de pe chip. Într-un dialog cu Florin Ristei, Ramona i-a dezvăluit colegului său de platou care este cea mai mare frică a ei, în dulcele ei stil caracteristic.

Din cauza programului solicitant de dimineață, Ramona se „plânge” de faptul că se culcă foarte devreme seara, între orele 21-23, dând de înțeles că nu ar mai avea timp să cunoască pe cineva special.

Destăinuirile frumoasei Ramona nu s-au oprit aici. Blondina i-a povestit lui Dani Oțil că a fost o domnișoară tare populară în liceu, lucru care nu l-a mirat pe colegul ei, având în vedere că fosta iubită a lui Cuza de la Noaptea Târziu este o femeie extrem de frumoasă și veselă, capabilă să sucească mințile oricărui bărbat din preajma ei.

Se pare că în liceu Ramona Olaru a frânt destule inimi. Vecina de la Neatza a mărturisit că a fost aleasă Miss Boboc în clasa a noua și Regina Balului la balul de absolvire de la terminarea liceului.

Dani Oțil: Ce frumos, elevii se întorc la liceu. Din păcate, nu vor avea banchet anul acesta. Tu ai avut banchet, Ramona, la liceul tău din Slobozia?

Ramona Olaru: Da, normal, am fost și Regina Balului. S-a făcut la final, acolo, care a fost cea mai ok. Am fost si Miss Boboc.

Dani Oțil: Tot ea a avut șansa și să vină la această emisiune și aici tot regină e!