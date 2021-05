Ce adoră Ramona Olaru să facă acasă, de fapt. Răzvan Simion a fost uluit, puține femei ar spune așa ceva

Ramona Olaru a făcut o nouă mărturisire despre ea, o mărturisire care și pe Răzvan Simion l-a uluit. Iată ce a spus frumoasa blondină în ediția de azi a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

Ramona Olaru a spus că își dorește o familie, dar că îi place și să facă treburi de gospodină precum spălatul vaselor și călcatul hainelor.

Ramona Olaru a petrecut sărbătorile pascale în Dubai, alături de prietena și colega ei, Bianca Nuțu. Tot în Dubai s-au aflat și Dani, și iubita sa, Gabriela Prisăcariu.

De altfel, Ramona Olaru a avut parte și de peripeții în vacanța petrecută în Dubai, pe care le-a povestit recent atât în emisiune, cât și pe rețelele de socializare.

”Am văzut clădiri înalte, luminițe, ma gândeam că eu învățam la lumina lumânării și uită-te acum la mine. Nu m-am dus pentru cultura acolo, ci sa ma bronzez, am cumparat o sticlă de tequila, nu am băut-o pe toată și am adus-o acasă”, a spus Ramona Olaru, despre vacanța petrecută în Dubai. Totuși, acolo ea avut parte și de momente mai puțin plăcute.