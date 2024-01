Prin ce să dai carnea pentru șnițele ca să iasă mai fragedă și mai gustoasă. Secretul pentru o crustă crocantă

La prima vedere, am fi tentați să spunem că este o rețetă banală, ce nu ar trebui să dea mari bătăi de cap celor care vor să prepare acest fel de mâncare, însă realitatea este alta. Află, din rândurile de mai jos, prin ce să dai carnea pentru șnițele ca să iasă mai fragedă și mai gustoasă. Acesta este secretul pentru a obține o crustă crocantă.

De la mic la mare, românii savureză cu plăcere acest mod de a prepara carnea de generații întregi. În aceste condiții, pare greu de crezut că rețeta mai are secrete nedezvăluite.

Există însă un truc simplu ce poate transforma acest preparat banal într-un adevărat răsfăț pentru papilele gustative. Unul dintre cei mai apreciați și iubiți bucătari de la noi din țară, chef Cătălin Scărlătescu, și-a dezvăluit secretele.

Potrivit acestuia, modul în care pregătim carnea este, de fapt, cheia succesului. Așadar, prin ce să dai carnea pentru șnițele ca să iasă mai fragedă și mai gustoasă? Prin unt! Dar nu oricum.

Carnea pe care o vom transforma în snițele aurii delicioase se taie felii și se ține cel puțin o jumătate de oră într-un amestec de unt topit, smântână pentru gătit, sare, piper și ierburi aromatice, după preferințe. Dacă celelalte ingrediente vor da un plus de aromă preparatului final, untul va da și frăgezime cărnii.

Un alt truc pe care merită să îl încerci data viitoare când faci șnițele pentru familie sau musafiri este să dai carnea printr-un amestec de pesmet cu fulgi de porumb zdrobiți. Așa vei obține o crustă crocantă, delicioasă.

Celebrul bucătar aplică metoda inedită de aproape două decenii. Totul a început cu o interacțiune tensionată între Scărlătescu și un client care i-a cerut să facă „ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel”. Rețeta s-a născut, de fapt, în urma unui gest de furie.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obţinut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci, eram milionar azi!”, a povestit Cătălin Scărlătescu.