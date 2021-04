Prin ce momente dificile a trecut Alex Velea în copilărie. I-a fost foarte greu

Alex Velea este astăzi unul din cei mai apreciați artiști români. Cu o carieră excepțională, o familie numeroasă și fericită, se poate numi un om împlinit. Numai că nu totdeauna viața a fost una ușoară pentru artist.

Ajuns la 36 de ani, Alex Velea se poate numi acum un om împlinit din toate punctele de vedere. Are o familie superbă alături de frumoasa sa soție Antonia, cu doi copii frumoși. Are o carieră care din păcate acum este pe hold din cauza Pandemiei, dar este una invidiată de mulți.

Cu toate astea, după cum chiar artistul povestește, nu a avut o viață ușoară, mai ales când era copil. Fără să spună că ar fi trăit într-o familie săracă, Alex Velea recunoaște că i-a fost greu și că a fost nevoie de foarte multe sacrificii. Invitat la Antena Stars, artistul a povestit câte ceva din vremea copilăriei sale.

”Ca în toate familiile, am avut și momente grele. Nu vreau să mă plâng sau să fac din lucrul ăsta un clișeu. Că am văzut că este la modă acum, să spunem toți că am fost săraci, cât am muncit în viața asta, că am învins sistemul. Am avut o viață normală. Dumnezeu m-a iubit.

Nu ne-au dat banii afară din casă, dar ne-am descurcat. Sau ai mei cel puțin au avut grijă ca eu să nu știu treaba asta. Nu aveam bogătași în jurul meu. Ieșeam la colțul străzii de mic, rupeam semințele. Aveam dexteritate. Am fost un copil foarte rebel de când eram mic.”, a povestit Alex Velea la Antena Stars.