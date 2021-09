Prin ce chin a trecut Andreea Marin cât a avut covid-19. A mărturisit tot ce a pățit corpul ei

„Zâna surprizelor” îngroaşă rândul vedetelor care s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2. Andreea Marin a dezvăluit cum s-a simțit în perioada cât a fost bolnavă și prin ce transformări a trecut corpul ei. Celebra prezentatoare TV a ținut să precizeze că și iubitul ei, diplomatul Adrian Brîncoveanu, a avut Covid.

“Am fost puţin bolnăvioară în ultima perioadă şi am stat acasă. Nu e nici un secret, nu sunt genul care să dea sfoară-n ţară la orice afecţiune pe care o are. Am trecut prin experienţa Covid-ului. Nu e o experienţă plăcută, dar probabil am avut una dintre cele mai uşoare forme de Covid pentru că am fost păzită de vaccin. Am stat doar câteva zile la pat, am avut simptome de gripă. Am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat şi mare parte dintre noi s-au îmbolnăvit.

Probabil s-a transmis şi foarte uşor această variantă a Covid-ului, de la unul la altul, şi uite aşa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă. Nu e o experienţă plăcută, asta este. Când am ajuns la spital ulterior ca să îmi fac analizele, să mă asigur că totul este foarte bine pulmonar, şi vorbind acolo cu medicii am înţeles cât de mare este diferenţa şi cât de mult contează să fii vaccinat. E o concluzie deja trasă de medici, nu doar la nivel naţional, ci şi mondial, faptul că ajung mult mai puţini bolnavi, procentul e infim, care au făcut vaccin, în stadii grele ale bolii.”, a mărturisit vedeta în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.