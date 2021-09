Andreea Marin a făcut Covid-19. Vedeta TV a povestit tot ce a pățit alături de iubitul ei VIDEO

Andreea Marin a făcut Covid-19. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă în timpul unei emisiuni TV. Celebra prezentatoare de televiziune a dezvăluit cum a luat virusul și cum se simte acum. Cu această ocazie, „Zâna surprizelor” le-a transmis românilor un mesaj important.

Frumoasa Andreea Marin a trecut prin momente grele. Vedeta și-a făcut un test PCR care i-a arătat că este pozitivă la infecția cu noul coronavirus. Atât ea, cât și iubitul acesteia au fost infectați cu Covid. În schimb, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, nu s-a îmbolnăvit.

„Nu sunt genul care să dea sfoară în țară. Am trecut și eu prin experiența COVID, nu a fost o plăcere, mare parte din echipa cu care am lucrat, am călătorit în lume, s-a infectat. Nu e o experiență plăcută, însă eu, fiind vaccinată acum 5 luni, am avut una dintre cele mai ușoare forme pentru că am fost păzită de vaccin. După ce am făcut analizele, acum câteva zile, am înțeles foarte clar cât de mare e diferența și cât de mult contează faptul că ajung mult mai puține persoane vaccinate în stadii grave ale bolii.”, a spus Andreea Marin în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP”, de la Prima TV, prezentată de Cristi Brancu.

„Violeta nu a stat acasă. Am trecut prin boală amândoi, dar suntem liberi (n.r. – Adrian Brâncoveanu, iubitul vedetei). Am avut grijă unul de celălalt. Am depășit în paralel acest impas.”, a continuat vedeta.