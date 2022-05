Prin ce a trecut Christina Aguilera când a venit în Brașov: „Ziariștii au jignit-o, și-au bătut joc de ea“

De-a lungul carierei sale de muzician, Laurențiu Cazan, autorul marelui hit „Say Something“, s-a întâlnit cu numeroși artiști extrem de apriciați, printre care și Christina Aguilera, vestita cântăreață de talie internațională. În 1997, pe când avea doar 17 ani, aceasta a ajuns la Brașov, unde avea să-și încerce norocul la festivalul „Cerbul de Aur“. Christina nu numai că nu a câștigat trofeul, dar n-a primit niciun premiu. Ba mai mult, ziariștii chiar și-au bătut joc de ea.

Laurențiu Cazan a povestit, într-un interviu exclusiv pentru ego.ro, despre întâlnirea sa de neuitat cu Christina Aguilera, pe când vedeta de talie internațională avea doar 17 ani. Prezentă la festivalul „Cerbul de Aur“, organizat la Brașov, în 1997, unde a venit pentru a-și arăta talentul, Christina s-a fotografiat în culisele festivalului alături de Laurențiu, muzicianul păstrând cu drag imaginea în albumul cu amintiri.

De-a dreptul fascinat de vocea solistei Christina Aguilera, Laurențiu Cazan era convins că ea va fi câștigătoarea trofeului „Cerbul de Aur“. Din păcate, însă, nimeni nu a crezut în talentul ei la acea vreme. Mai mult, ziariștii i-au făcut chiar zile fripe adolescentei de 17 ani pe perioada șederii sale în România, jignind-o și bătându-și joc de ea.

Am fost singurul care stătea zilnic de vorbă cu Christina, care o încuraja, nimeni în afară de mine nu are nicio poză cu ea de la Brașov, pentru că nimeni nu o băga în seamă. Îi și spuneam impresarului ei: «Ai venit cu fetița asta, îți dai seama ce talent e? În doi ani o să ajungă o mare vedetă a Americii»“, a povestit muzicianul pentru sursa citată.

Citește și: Vă amintiți de Laurențiu Cazan? Autorul hitului Say Something a albit și e total schimbat FOTO

Anticipând că micuța de 17 ani va deveni un nume valoros în industrie, ceea ce s-a și întâmplat după exact doi ani, așa cum apreciase muzicianul, Laurențiu a mers la cel mai mare centru muzical din Olanda, de unde a cumpărat albumul de debut al artistei.

„Știu că acum sună, așa, ca o laudă. Nu sunt proroc și nici Mama Omida, dar am avut dreptate, am crezut în talentul ei și a ajuns star! Doamne, cum putea să cânte, ce voce! Și, așa cum am zis, așa s-a și întâmplat. După doi ani, pe când mă aflam la niște prieteni din Timișoara, intru pe ușă și aud la televizor «Thank you, Christina Aguilera!».

Când mă uit mai bine, era invitata lui Larry King, la CNN. Apoi, după ce am plecat în Olanda, m-am dus la cel mai mare centru muzical și l-am întrebat pe șeful magazinului dacă are albumul Christinei Aguilera. A căutat prin în magazie, a adus din spate albumul ei, îl primise recent, și l-a pus în vitrină. Cred că sunt printre primii care i-au cumpărat albumul de debut“, a mai spus el.