Cum au reacționat Loredana Groza și Gabi Luncă atunci când s-au întâlnit la Cerbul de Aur. Cele două s-au judecat 6 ani

După 6 ani de judecată, Gabi Luncă și Loredana Groza au cântat pe aceeași scenă. Cum a fost atmosfera la Cerbul de Aur, date fiind condițiile? S-a încheiat războiul?

Gabi Luncă și Loredana Groza au fost într-un război rece, după ce „regina muzicii lăutărești” a invitat-o la tribunal, în anul 2012, pe motiv că Lori ar fi preluat fără voia ei piesa „Într-o zi la poarta mea”, transformând-o în ”Cip-cirip” și înregistrând-o pe albumul ”Agurida”, în 2001. După un proces care s-a întins pe șase ani, în 2018, judecătorii i-au dat câștig de cauză Loredanei, iar reclamanta s-a trezit bună de plată. Acum, Gabi Luncă este obligată să îi restituie lui Lori cheltuielile de judecată în valoare de 22.000 de euro.

„Loredana spune că are un AS în mânecă, nu ştiu care este ăla. Dar, dacă mă înrăieşte, atunci am şi eu altceva asupra ei. Păi, da ce, eu nu o să aduc alţi experţi. Dacă e vorba de asta! Cred că ies şi eu la atac, dacă ea ştie să iasă la atac pe dreptul altuia. Dacă mi-ar fi spus, sau să fi venit la mine, normal, că doar nu îţi cumperi de la piaţă, putea să vină să îmi spună”, spunea Gabi Luncă, la acea vreme.

„Nu am comentat niciodată public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Luncă de a mă da în judecată, deşi am fost foarte surprinsă de acţiunea ei, cu atât mai mult cu cât s-a întâmplat la mai bine de 10 ani după ce am imprimat această piesă pe albumul “Agurida”, care a reprezentat la acea vreme omagiul meu pentru folclorul românesc şi bogăţia lui spirituală extraordinară. Am un mare respect pentru munca fiecărui artist din orice domeniu, cum am un respect şi o dragoste imensă pentru folclor.