Primul oraș din SUA unde vaccinarea este obligatorie pentru angajați. Decizia incredibilă de azi

Care este primul oraș din SUA unde vaccinarea este obligatorie pentru angajații din sectorul privat. Decizia a fost anunțată de primarul acestui oraș și este prima de acest fel din SUA. Decizia va intra în vigoare la finalul acestei luni, mai exact la data de 27 decembrie 2021. În acest oraș, angajatorii trebuie să impună vaccinarea anti-covid pentru angajații lor, potrivit noilor reguli anunțate de oficial.

Astfel, primul oraș din Statele Unite ale Americii în care se în care se impune vaccinarea obligatorie pentru angajații din sectorul privat este New York.

Decizia a fost anunțată de primarul Bill de Blasio, fiind prima de acest fel din SUA. Noile reguli au fost anunțate azi de primar, iar obligativitatea vaccinării în companiile private va intra în vigoare la data de 27 decembrie. Obligativitatea vaccinării în companiile private are ca scop prevenirea creșterii cazurilor anti-covid în perioada sărbătorilor și a lunilor reci.

„Vrem să evităm un nou val de infecții, generat de varianta Omicron”, a explicat de Blasio, la emisiunea „Morning Joe” de pe MSNBC.

Astfel, Bill de Blasio a spus că toți angajatorii privați vor trebui să ceară dovada vaccinării angajaților. În acest moment, vaccinarea obligatorie este în vigoare pentru angajaţii publici, însă potrivit unui purtător de cuvânt al primarului, noua regulă ar viza circa 184.000 de afaceri.

În acest moment, vaccinarea obligatorie este în vigoare numai pentru angajații publici din orașul New York, după ce angajații publici din Educație și din Sănătate din acest oraș american au fost deja obligați să se vaccineze încă din septembrie.

Regulile actuale din New York prevăd însă cel puțin o doză de vaccin pentru restaurante, săli de divertisment și de fitness, dar, conform noilor măsuri, pentru aceste locuri se vor cere două vaccinuri pentru cei cu vârsta de peste 12 ani. De asemenea, primarul de Blasio a mai declarat că și copiii cu vârste între 5 și 11 ani vor fi nevoiți să aibă cel puțin o doză de vaccin.

