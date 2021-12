Produsele din România, promovate chiar la New York. Reclama uriașă care i-a uluit pe americani

Câteva produse românești fac ravagii la New York. O gamă de băuturi produse în România va fi prezentată în cadrul unei degustări în New York, ca parte a planului de vizibilitate globală al programului Open The Romanian Wine.

Vinurile românești, vedete la New York

În cadrul evenimentului vor fi prezentate șase vinuri românești: The Iconic Estate Rhein Extra Magnifique Brut, The Iconic Estate Hyperion Feteasca Neagra, The Iconic Estate Hyperion Rose, La Sapata Babeasca Neagra, Avincis Olt de Vie Negru de Drăgășani și Domeniile Averesti Busuioaca de Bohotin.

Vinurile au fost evaluate de către experții în vinuri din cadrul programului „Open The Romanian Wine”, care prezintă o selecție bazată pe tradiție, stilul de vinificare și raritatea soiurilor de struguri, toate cultivate exclusiv în România și în Europa de Sud-Est.

Vinurile au fost prezentate de Marinela Ardelean, critic internațional de vinuri și ambasador al programului „Open the Romanian Wine”.

„România este cu adevărat o bijuterie ascunsă când vine vorba de vin, iar unele dintre cele mai bune și mai valoroase soiuri ale sale sunt puțin cunoscute. În acest program ne-am asumat misiunea de a schimba acest lucru. Sunt mândră și încântată să găzduiesc liderii industriei noastre la New York pentru a degusta o mică mostră din istoria viticolă a României. Acest eveniment coincide cu celebrarea Zilei Naționale a României, care are loc la 1 decembrie”, a declarat Marinela Ardelean.

România are o tradiție vinicolă care datează de 6000 de ani. Solul românesc hrănește soiuri rare de struguri și astăzi găzduiește sute de podgorii și crame, răspândite în șapte regiuni viticole.

Fiecare regiune viticolă are propriile tradiții distincte și arome unice. România este al șaselea cel mai mare producător de vin din Europa și al 12-lea la nivel mondial, dar este puțin cunoscută de iubitorii de vin din întreaga lume.

„Open The Romanian Wine” este un program național pe termen lung, creat și dezvoltat de retailerul Carrefour, cu misiunea de a sprijini industria vinului românesc și de a pune vinul românesc pe harta mondială a vinului.

Americanii, impresionați de produsele noastre

Experții în vinuri din cadrul programului călătoresc prin țară și vizitează cramele în căutare de noi vinuri pe care să le promoveze la nivel național.

Aceștia degustă și selectează vinurile, iar consultanții programului îi sprijină pe vinificatori în ceea ce privește eforturile de branding, promovare și distribuție pentru a ajunge cu succes în magazine.

De la începutul său, în 2019, peste 200 de etichete s-au alăturat programului, unele dintre ele fiind vândute exclusiv în Carrefour la nivel național.

Câteva dintre ele sunt premiate la concursuri internaționale de vinuri, cum ar fi Concours Mondial de Bruxelles, International Wine Challenge și Decanter World Wine Awards.

În 2021, „Open The Romanian Wine” aduce aceste vinuri interesante pe piața americană, într-un plan pe termen lung, de promovare a vinurilor și soiurilor de struguri unice din România.